英公務員遠距工作「一人領5份全職薪水」 進帳千萬台幣涉詐欺遭起訴

英國一名公務員涉嫌利用遠距工作制度，同時瞞著多個政府部門擔任全職工作，甚至一度身兼五職。他靠著多份工作領全職薪水，三年間共賺進35萬英鎊（約新台幣1,490萬元），如今因涉嫌詐欺遭到起訴。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，55歲的喬杜里（Kashim Chowdhury）在2020年至2023年期間隱瞞既有職務，陸續取得多份全職公務員職位。他在英國內政部、環境、食品暨鄉村事務部任職，同時還有衛生暨社會照護部、食品標準局、東倫敦國民保健署信託機構等單位的職位。

檢方在倫敦南華克刑事法院表示，喬杜里透過不實陳述及隱瞞其他全職工作，讓不同雇主在不知情的情況下持續支付薪資。法庭聽取的資料顯示，他曾在同一時期從多個雇主領取薪水，部分重疊任職期間的薪資總額超過28萬英鎊（約新台幣1,192萬元）。

據了解，喬杜里為了兼顧多份工作，曾告訴主管自己要在家照顧生病的母親，或是利用病假安排不同職務的工作。某工作單位也指控喬杜里曾在與主管視訊時把臉塗白，假裝自己生病無法工作。

檢方表示，隨著工作量愈來愈大，喬杜里的工作表現開始下滑。他曾因混合型焦慮與憂鬱障礙獲准休病假，但並未向雇主提出相關證明，也在休假期間繼續任職部分工作。目前他否認五項詐欺罪名，進一步判決仍有待法院審理。