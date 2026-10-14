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印尼霧霾影響鄰國 新加坡西部空汙達最高級、東帝汶學校關閉3天

中央社／ 新加坡14日綜合外電報導
數周以來，印尼婆羅洲部分地區野火吞噬著居民區和農田，戴著口罩的居民籠罩在惡臭的煙霾之中。法新社
數周以來，印尼婆羅洲部分地區野火吞噬著居民區和農田，戴著口罩的居民籠罩在惡臭的煙霾之中。法新社

印尼森林大火引發的霾害造成區域危機，新加坡西部空氣汙染指數今天攀升至該國「非常高」的等級，東帝汶也宣布明天起全國學校關閉3天。

法新社報導，印尼的火災已燒毀數十萬公頃的森林和種植園，除危害當地居民健康，濃濃霧霾更飄散至區域內其他國家。

新加坡國家環境局（NEA）表示，新加坡西部今天的空氣汙染指數達到「非常高」，也就是該國的最高等級。監測結果顯示，可進入血液和肺部的細懸浮微粒（PM2.5）濃度達每立方公尺288微克，遠遠超過世界衛生組織（WHO）建議的年平均5微克標準。

印尼每逢乾季經常得對抗野火，但今年受強烈聖嬰現象（El Nino）帶來乾旱影響，火勢異常猛烈。

專家也指出，刀耕火種的開墾方式導致蘇門答臘島（Sumatra）和婆羅洲（Borneo）昔日耐火的自然環境出現改變。

霧霾已飄向鄰近的新加坡和馬來西亞，甚至遠及菲律賓和東帝汶。

東帝汶政府表示，自明天起全國學校將關閉3天，並稱基於當前空氣品質狀況，有必要採取這樣的預防性措施，以保護師生及教育界其他成員的健康。

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