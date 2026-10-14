土耳其親反對派電視台遭搜索接管 11人被捕頻道停播

土耳其警方今天清晨搜索親反對派的人民電視台（Halk TV）總部，逮捕11人並停止其直播。原定今天稍晚將有土耳其總統艾爾段主要政敵、伊斯坦堡市長伊瑪莫魯貪汙案辯方陳述。

法新社報導，人民電視台在上午7時前不久於社群媒體平台X發文表示，警方突襲其總部，當局已指派1名委託管理人，節目播放也暫停。

人民電視台的數名記者今天破曉時發布多篇貼文表示，他們無法進入公司大樓。記者達拉爾（OnurDalar）在X寫道：「警方已封住我們大樓出入口。目前情況如此，…沒有其他資訊。」

土耳其檢方則發布聲明說，他們調查人民電視台董事長馬希洛格魯（Cafer Mahiroglu）的賄賂、綁標和洗錢等罪嫌，因此對17人發布逮捕令，其中11人今天被捕；馬希洛格魯共同持有或經營的公司則遭到查封，並由政府指派委託人負責管理。

聲明還說，其餘被通緝的6人當中，有4人目前在國外，1人在矯正機關，1人仍下落不明。而馬希洛格魯正住在國外。

伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）和其他約400名被告牽涉的大規模貪汙案件審判，原定今天開始聆聽辯方陳述。人民電視台今天發生的事件，引發目前遭到羈押的伊瑪莫魯所屬的土耳其主要在野黨新黨（YeniParti）及土耳其記者工會憤怒反應。

新黨黨魁歐澤（Ozgur Ozel）抨擊艾爾段（RecepTayyip Erdogan）政府對1家「數百萬人觀看」的電視台採取如此行動是「軟弱且懦弱」。他發文寫道，這種事「只有獨裁者才會做。不幸的是，他們已把我們的國家帶到如此境地」。

這是土耳其當局對於挺反對派的媒體最新打壓行動。2週前當地最主要數位新聞媒體T24的網站和社群媒體帳號，才遭到當局以「宣揚LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別）」為由關閉。