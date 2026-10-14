跨境霾害持續…大馬與印尼磋商合作滅火 民眾急戴口罩保命

印尼森林野火產生的煙霾影響馬來西亞空氣品質，外交部長穆罕默德哈山今天表示，大馬與印尼已展開磋商，尋求合作應對加里曼丹（Kalimantan）及蘇門答臘（Sumatra）引發跨境霾害的森林火災，具體合作方式仍待討論確定。

新海峽時報（New Straits Times）報導，根據空氣污染指數管理系統（APIMS）今天數據，大馬68個監測站中，27站空氣污染指數達不健康程度，全位於馬來西亞半島；東馬的沙巴和砂拉越的空氣品質為中等。

吉隆坡市區可見民眾戴口罩外出，遠處建築物籠罩在煙霾中，視線模糊，霾害持續影響日常生活。

穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）表示，霾害已持續超過一個月、接近兩個月，不僅影響馬來西亞，也威脅印尼與新加坡民眾的健康。

他指出，大馬外交部祕書長已與國家安全理事會（NSC）、國家災害管理機構（Nadma）及印尼方面討論，研究共同應對森林火災。這是兩國尋求合作應對森林火災與霾害的第一步，實際合作形式將取決於討論結果。

除了雙邊合作，馬來西亞也尋求區域應對，大馬將在11月於馬尼拉舉行的第49屆東協峰會前，於東協外長會議提出跨境霾害問題，討論更有效的區域應對機制。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）8日已致電印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）商討對策，並表示對方同意採取必要措施。安華也要求推動再次召開東協環境部長會議。

安華表示，大馬數週前已表明願意提供各種形式的合作，並持續由皇家空軍及相關機構執行人造雨行動，但當時霾害仍未改善，政府將繼續監測並研議其他措施。

東協於2002年通過「東協跨境煙霾污染協議」（AATHP），2003年正式生效。如今煙霾再次惡化之際，大馬也呼籲要落實這項協議與「第二版東協跨境煙霾污染控制合作路線圖（2023至2030年）」，採取具體行動。