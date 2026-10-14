快訊

外資賣超200億卻狂買傳產 買超冠軍竟是這檔鋼鐵股

備詢遭綠委批「服裝不純樸」 賈永婕：不知道立院有制服規定

玩文字遊戲？僑委會出國預算列空白 立院報告只給一頁

聽新聞
0:00 / 0:00

跨境霾害持續…大馬與印尼磋商合作滅火 民眾急戴口罩保命

中央社／ 吉隆坡14日專電
在西加里曼丹，人們乘坐河船出行，此時森林和土地火災引發的濃重煙霾正籠罩著該村莊。法新社
在西加里曼丹，人們乘坐河船出行，此時森林和土地火災引發的濃重煙霾正籠罩著該村莊。法新社

印尼森林野火產生的煙霾影響馬來西亞空氣品質，外交部長穆罕默德哈山今天表示，大馬與印尼已展開磋商，尋求合作應對加里曼丹（Kalimantan）及蘇門答臘（Sumatra）引發跨境霾害的森林火災，具體合作方式仍待討論確定。

新海峽時報（New Straits Times）報導，根據空氣污染指數管理系統（APIMS）今天數據，大馬68個監測站中，27站空氣污染指數達不健康程度，全位於馬來西亞半島；東馬的沙巴和砂拉越的空氣品質為中等。

吉隆坡市區可見民眾戴口罩外出，遠處建築物籠罩在煙霾中，視線模糊，霾害持續影響日常生活。

穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）表示，霾害已持續超過一個月、接近兩個月，不僅影響馬來西亞，也威脅印尼與新加坡民眾的健康。

他指出，大馬外交部祕書長已與國家安全理事會（NSC）、國家災害管理機構（Nadma）及印尼方面討論，研究共同應對森林火災。這是兩國尋求合作應對森林火災與霾害的第一步，實際合作形式將取決於討論結果。

除了雙邊合作，馬來西亞也尋求區域應對，大馬將在11月於馬尼拉舉行的第49屆東協峰會前，於東協外長會議提出跨境霾害問題，討論更有效的區域應對機制。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）8日已致電印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）商討對策，並表示對方同意採取必要措施。安華也要求推動再次召開東協環境部長會議。

安華表示，大馬數週前已表明願意提供各種形式的合作，並持續由皇家空軍及相關機構執行人造雨行動，但當時霾害仍未改善，政府將繼續監測並研議其他措施。

東協於2002年通過「東協跨境煙霾污染協議」（AATHP），2003年正式生效。如今煙霾再次惡化之際，大馬也呼籲要落實這項協議與「第二版東協跨境煙霾污染控制合作路線圖（2023至2030年）」，採取具體行動。

印尼 霾害 穆罕默德

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中國車再爆安全事故 奇瑞爆後軸脫離 在大馬被全面停牌

經濟日報社論／爭取加入CPTPP 不能只是年年叩關

馬來西亞強化地緣經濟韌性 巴生港推數位化與擴建

女足／直擊雪蘭莪訓練基地 陳姿蓁靠不服輸踢出旅外路

相關新聞

文學可以使用AI嗎？法國龔固爾文學獎爭議下，法國文壇如何看待AI創作

2026年，法國龔固爾文學獎（Prix Goncourt）第一輪入圍名單中的作品《不這樣就是死》被指控是以AI創作而成，使能否使用AI創作、文學獎該不該引入AI檢測工具等問題，引起法國文壇辯論。

日節目解析高鐵座位為何「3＋2」？背後藏數學巧思 7人同行也適用

搭乘高鐵時，你是否曾好奇，為什麼標準車廂的座位總是一側3個、另一側2個？看似平凡的「3＋2」配置，其實還藏著數學巧思。日本綜藝節目近日介紹新幹線座位設計，發現這樣的排列方式除了能容納較多乘客，也能讓不同人數的旅客靈活組合座位，就連7人結伴出遊，也能找到不必有人獨坐的分配方式。

從沒嘗過？祖克柏喝1飲料被抓包「裝鎮定」 默默移走杯子畫面曝光掀熱議

Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）近日登上節目，與來賓舉杯品嘗愛爾蘭知名黑啤酒「健力士」（Guinness），沒想到他才喝下一小口，就露出略顯不適的表情，吞下去後還連眨好幾次眼睛，甚至被發現將酒杯往旁邊推，彷彿不太想再喝，相關片段在網路上迅速傳開，引來網友熱議。

跨境霾害持續…大馬與印尼磋商合作滅火 民眾急戴口罩保命

印尼森林野火產生的煙霾影響馬來西亞空氣品質，外交部長穆罕默德哈山今天表示，大馬與印尼已展開磋商，尋求合作應對加里曼丹（K...

冷凍食品照包裝微波「中間還是冰的」？日媒教1招 別只按自動加熱

不少人習慣用微波爐加熱冷凍食品，省時又方便，但明明按照包裝標示操作，卻常遇到外層燙口、中心仍然冰冷的情況。日本生活資訊網站提醒，冷凍食品受熱不均，可能與食物形狀、份量、擺放方式及微波爐機型有關，建議加熱後先檢查中心溫度，必要時攪拌、調整位置，再分次補熱。

「冰箱變50℃熱櫃」法數百超市被駭 食物報廢損失數千萬

法國數百家大型連鎖超市12日表示遭到網路攻擊，據報駭客一夜之間將溫度升高至攝氏50度，引發火災，迫使業者丟棄變質食品。目前尚無整體零售業損失的估計數字，但零售商Intermarche執行長柯蒂亞（Thierry Cotillard）告訴BFM電視台，這起「空前」的攻擊單日就可能使全法國損失數千萬歐元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。