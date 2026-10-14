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從沒嘗過？祖克柏喝1飲料被抓包「裝鎮定」 默默移走杯子畫面曝光掀熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）。美聯社
Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）。美聯社

Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）近日登上節目，與來賓舉杯品嘗愛爾蘭知名黑啤酒「健力士」（Guinness），沒想到他才喝下一小口，就露出略顯不適的表情，吞下去後還連眨好幾次眼睛，甚至被發現將酒杯往旁邊推，彷彿不太想再喝，相關片段在網路上迅速傳開，引來網友熱議。

綜合外媒報導，祖克柏日前與科技公司Stripe共同創辦人科里森（John Collison），以及Meta人工智慧部門主管汪滔（Alexander Wang），一同登上科里森主持的《Cheeky Pint》Podcast節目，討論Meta最新的人工智慧模型。節目一開始，三人先舉起一杯健力士黑啤酒碰杯，沒想到祖克柏的反應意外成為焦點。

影片中，祖克柏小心翼翼地喝了一口，隨即微微皺起眉頭，勉強將酒吞下，接著轉頭、連續眨眼，似乎對酒的味道有些不習慣。網友也注意到，他後來將酒杯往外推，彷彿想與酒保持一點距離。

這段畫面引發不少網友留言，有人笑稱，「從沒看過有人喝健力士還像在嚼東西」。也有人表示，看到祖克柏努力想享受黑啤酒、卻似乎不太成功的模樣，覺得格外有趣，「這大概是祖克柏有史以來最接地氣的行為」。另一名網友則說，自己雖然也不喜歡健力士，但至少喝的時候不會看起來像「第一次喝酒的10歲小孩」。

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祖克柏 Meta 啤酒

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