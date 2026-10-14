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南非電台主持兼網紅參與公益 所得用於尼泊爾賑災

中央社／ 約翰尼斯堡14日專電
慈濟南非分會蔬食集設置親子遊戲攤位，孩童參與遊戲，家長與民眾在旁觀看。中央社
慈濟南非分會蔬食集設置親子遊戲攤位，孩童參與遊戲，家長與民眾在旁觀看。中央社

慈濟南非分會在約翰尼斯堡舉辦60周年蔬食集，南非電台主持人兼網紅哈曼與民眾到場品嘗料理、交流文化，活動所得將用於尼泊爾賑災。駐南非代表廖文哲參加活動，肯定與慈濟長期合作關係。

蔬食集11日在約翰尼斯堡東郊貝德福（Bedfordview）靜思堂舉行，主題為「感恩有愛 福滿再聚」。

分會執行長黃騰緯致詞表示，活動所得將投入尼泊爾賑災，隨後與駐南非代表廖文哲共同敲鑼開市。

廖文哲祝賀慈濟成立60周年，肯定慈濟長期在南非投入慈善、教育、醫療與文化工作。他表示，台灣政府每年提供約400公噸儲備米運往南非，代表處與慈濟合作分送給有需要的民眾，雙方合作已逾20年，許多國際友人透過慈濟認識台灣。

南非電台主持人兼網紅哈曼（Nick Hamman）表示，他喜愛美食，也對亞洲料理有興趣，欣見南非民眾參與文化交流、品嘗料理。哈曼在Instagram社群平台約有23萬名粉絲，近期獲選南非40歲以下傑出人士獎（Forty Under 40 South Africa）媒體（數位與社群）類得主。

來自普勒托利亞（Pretoria）的民眾萊恩（Ryan）與妻子及年幼兒子同行。他受訪時說，妻子是台裔，一家人品嘗卡士達及巧克力內餡點心，孩子很喜歡；社群平台上的台灣影片也常讓他想起過去訪台經驗。

活動安排慈濟教育課輔班學生以手語演出《聽我說謝謝你》，南非本土慈青則以手語演出台語歌曲《垃圾不要黑白倒》，活潑演出獲得觀眾掌聲與叫好。

參與活動的志工許妙鈺受訪介紹，許多攤商已連續3年支持活動，志工來自不同團體，學生也協助照看兒童。她說，活動除表演，也安排素食與環保介紹；義賣商品多由民眾捐贈，所得將用於尼泊爾賑災。

市集另有來自弱勢社區的志工設攤販售自製料理。志工呂月霞說，當地每週有百餘名兒童到共食站用餐，目前志工在露天環境煮食，孩子也在戶外用餐，義賣所得將協助共食站搭建遮雨屋頂。

任教於貝諾尼（Benoni）普特方坦（Putfontein）烏姆涅扎內小學（Umnyezane Primary School）的長恩科西（Velly Nkosi），也加入慈濟志工行列，週末在課輔班教英語，並以品格教育教材陪伴學生；該校參與慈濟關懷品格教育計畫。

現場也介紹大愛屋急難救助帳篷。慈濟志工吳振凱說，帳篷與床具使用回收塑膠再製，可在急難救助時提供受災民眾或志工休息空間。從尼泊爾賑災到協助共食站改善環境，蔬食集也串連起跨國援助與南非在地社區關懷。

尼泊爾 南非 網紅 公益 慈濟

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