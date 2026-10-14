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日節目解析高鐵座位為何「3＋2」？背後藏數學巧思 7人同行也適用

聯合新聞網／ 綜合報導
日本節目介紹新幹線座位設計，指出「3＋2」配置能靈活安排不同人數的同行旅客。聯合報系資料照
日本節目介紹新幹線座位設計，指出「3＋2」配置能靈活安排不同人數的同行旅客。聯合報系資料照

搭乘高鐵時，你是否曾好奇，為什麼標準車廂的座位總是一側3個、另一側2個？看似平凡的「3＋2」配置，其實還藏著數學巧思。日本綜藝節目近日介紹新幹線座位設計，發現這樣的排列方式除了能容納較多乘客，也能讓不同人數的旅客靈活組合座位，就連7人結伴出遊，也能找到不必有人獨坐的分配方式。

日本TBS綜藝節目《THE神業チャレンジ》近日介紹東海道新幹線的車廂配置，指出標準車廂採用一側3人、另一側2人的設計，不僅考量列車載客量，也讓同行旅客在選擇座位時有更多彈性。台灣高鐵使用的700T型列車源自日本新幹線700系的技術設計，標準車廂同樣採取「3＋2」排列，因此台灣乘客也能利用這種座位組合安排旅程。

節目以不同人數的出遊情境舉例，如果是情侶或朋友2人搭車，可以直接選擇同一側的雙人座；一家3口則能安排在另一側的3人座。若有5名旅客同行，剛好可以坐滿同一排的5個座位；4人出遊時，也能分成兩組2人座，安排在前後兩排。

至於7人一起搭車，也不一定要有人單獨坐一個位置，只要將人數拆成「3＋2＋2」，就能分別坐在一組3人座及兩組2人座。這項安排其實與簡單的數學概念有關，由於2與3可以組合出所有大於1的整數，因此只要同行人數至少2人，理論上都能找到由雙人座、三人座構成的分配方式。

不過，這項巧思並不代表每次訂票都能順利坐在一起。實際座位安排仍受到車廂剩餘空位、訂票時間及乘車人數影響，尤其連續假期或尖峰時段，旅客未必能選到理想的位置。若希望多人同行時坐得較近，仍建議提早訂票，並在購票時確認座位安排。

高鐵 數學 車廂 新幹線 日本 台灣

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