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英上議院首見AI語音演說 身障議員重現昔日聲音

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導

英國上議院議員康貝爾（Jane Campbell）患有脊髓肌肉萎縮症，說話功能受到影響，但她今天透過人工智慧（AI）重現生病前的聲音，發表親自撰寫的演說，成為英國國會首位使用AI生成語音發言的議員。

法新社報導，在一場關於健康議題的辯論中，67歲的康貝爾在議場表示，AI是尖端科技，讓她得以用身體受疾病影響、聲音逐漸退化前的清晰嗓音，再次參與辯論。

她接著說：「我希望各位能認同，這對上議院而言是一項令人振奮的發展，也向世界展現民主包容的最佳實踐。」

「所以，諸位閣下，請容我向大家介紹『康貝爾女爵2.0版』（Baroness Campbell Mark 2）。」隨後，由AI生成、重現她昔日聲音的語音，代替她在議場宣讀演說。

康貝爾獲上議院議事程序委員會批准使用這項技術。2012年，委員會也曾允許她帶助理進入議場，必要時代讀演說，例外放寬了1707年禁止非上議院議員在議場發言的規定。

康貝爾是委託專精於開發自然逼真AI語音的ElevenLabs協助重構聲音。這項技術還加入了該公司設計的「情緒標籤」，可調整合成語音的語氣與情感。

雖然只需30秒的音訊即可複製一個人的聲音，但ElevenLabs建議錄製30分鐘至1小時，以達到最佳品質。

受過語言治療師訓練的ElevenLabs員工雷伯維茲（Gabi Leibowitz）指出，過去若要重建一個人的聲音，當事人必須在失去發聲能力前錄製近400句話。她說，即便如此，「重建出來的聲音仍相當機械化，缺乏情感，而且只能使用錄音時的那種語言」。

雷伯維茲表示，公司先前與康貝爾合作進行簡短的調校，「進行細緻調整，確保最終效果能精準呈現她在生病前的真實聲音，完全符合她的期待」。

康貝爾一歲時，醫生曾預估她活不過兩歲。但她後來成為英國知名身心障礙人士權益倡議者，並於2007年獲任命為英國非民選的上議院議員。

語音 身障 議員

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