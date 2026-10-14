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冷凍食品照包裝微波「中間還是冰的」？日媒教1招 別只按自動加熱

聯合新聞網／ 綜合報導
日媒提醒，微波冷凍食品前應確認包裝上的功率、時間及擺放方式。示意圖／Ingimage
日媒提醒，微波冷凍食品前應確認包裝上的功率、時間及擺放方式。示意圖／Ingimage

不少人習慣用微波爐加熱冷凍食品，省時又方便，但明明按照包裝標示操作，卻常遇到外層燙口、中心仍然冰冷的情況。日本生活資訊網站提醒，冷凍食品受熱不均，可能與食物形狀、份量、擺放方式及微波爐機型有關，建議加熱後先檢查中心溫度，必要時攪拌、調整位置，再分次補熱。

據《beauty news tokyo》報導，市售冷凍食品雖然大多標示微波加熱時間，但不同產品的加熱方式也有差異。有些可以連同包裝直接放入微波爐，有些則必須先移到盤子上，是否需要覆蓋保鮮膜也不盡相同，因此加熱前應先確認包裝上的功率、時間及擺放方式，避免因操作錯誤造成受熱不均。

報導指出，如果包裝已經明確標示微波功率與加熱時間，建議直接使用手動模式設定，不要完全依賴微波爐的自動加熱功能。由於不同機型的加熱表現可能有所差異，即使設定相同時間，也可能出現部分食物仍然冰冷、其他部位卻過熱的情況，因此包裝上的加熱時間仍須視實際狀況調整。

若加熱後發現食物中心還是冷的，應先檢查較厚的部位是否充分受熱。像是炒飯、義大利麵等能夠攪拌的食品，可以先稍微拌勻，讓熱度分布更均勻；如果一次加熱多個小型食品，也可以調整彼此的位置，再以較短的時間分次補熱，避免一次加熱過久，導致外層乾硬或過熱。操作時也要留意容器及蒸氣可能造成燙傷。

此外，日本家電業者東芝也在官方常見問題中指出，冷凍食品若加熱不足，可依包裝指示使用手動模式，並視情況以500W或600W追加加熱；食品業者Nippn則建議，必要時可每次增加約10至30秒，但實際時間仍應依產品調整。若食品必須連同包裝或專用容器加熱，則應優先遵循產品標示，切勿任意拆封。民眾食用前應確認食物已充分加熱，不能只因微波時間結束，就認為可以直接入口。

冷凍食品 日媒 微波爐 溫度 日本

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