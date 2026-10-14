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法超市遭駭！350家門市冰櫃溫度被竄改…食品腐壞報廢 但無人出面勒索

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
巴黎一家超市13日將因為冰櫃遭駭而致腐壞變質的食品，整箱堆放在店外。路透
巴黎一家超市13日將因為冰櫃遭駭而致腐壞變質的食品，整箱堆放在店外。路透

法國有350多家超市的冰櫃冷藏系統遭駭客入侵，溫度設定被竄改，導致肉品與冷凍食品腐壞。當局正追查駭客身分，但目前無人出面承認，也未提出勒索要求，令調查人員備感困惑。

路透報導，受害業者包括家樂福（Carrefour）、Monoprix、Intermarche及Cooperative U。巴黎部分超市員工周二將整箱變質食品丟進大型垃圾桶。

法國資安機構表示，受影響設備使用Danfoss、Copeland及其旗下Dixell軟體。

Danfoss說，許多受影響設備已停止支援、不再接收軟體或安全更新，或仍使用過時韌體。Copeland則承認存在漏洞，正協助客戶降低風險。

英國資安公司Pen Test Partners合夥人Ken Munro表示，這些漏洞早已公開，駭客幾乎可以長驅直入，攻擊行為可能只是「小朋友惡作劇」。

路透發現，至少4,500個Danfoss設備的介面仍可從網路存取，但無法確認有多少使用存在漏洞的軟體。法國網路掃描公司Onyphe表示，僅少數設備似乎使用最新版本。

法國至少350家超市冰櫃遭駭、溫度設定被竄改，導致肉品與冷凍食品腐壞，目前無人出面承認或提出勒索要求。路透
法國至少350家超市冰櫃遭駭、溫度設定被竄改，導致肉品與冷凍食品腐壞，目前無人出面承認或提出勒索要求。路透

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