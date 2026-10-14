1400萬入手私人島嶼 蘇格蘭出售無人島

不一定要是億萬富翁、也能擁有一座私人島嶼！蘇格蘭設得蘭群島附近一座無人島近日掛牌出售、開價僅1400多萬台幣起，總面積約110公頃、約154座足球場大小，有私人碼頭、2座淡水湖、還有一棟傳統石屋。聽起來神仙般的島主生活，現實問題是沒有公共電力、出入全靠船隻，若想改造成度假勝地，開發審核也得先過地方政府關卡。

超便宜私人島？

台灣房價居高不下、1400萬元能買什麼房子？根據《歐洲新聞網》報導，蘇格蘭的設得蘭群島附近有一座無人島名為希德賽，日前掛牌出售，只要35萬鎊（約1400萬台幣）起就有機會一圓富豪的私人島主夢，面積約110公頃、約154座足球場大小，有私人碼頭、2座淡水湖、還附帶一棟傳統石屋，島上崎嶇海岸線與豐富鳥類生態堪稱世外桃源。

但這麼美好的背後卻有致命的民生缺陷：缺電、交通麻煩等，首先是島上未連接公共電網，過去曾靠小型風力發電與柴油發電機供電，未來買家需自行規劃供電設備，島上2座淡水湖也不代表能直接取得符合飲用標準的自來水，供水及排水設施的實際狀態也有待確認。

觀光開發有難度

其次是交通問題，19世紀時島上有居民、靠著花崗岩採石與鯡魚加工維生，所以有小型鐵路用以運送石材到港口，但出入島仍只能靠單一碼頭的船隻。而傳統石屋本為當地農舍，僅有簡單的起居空間與燃燒固體燃料的暖爐，肯定也不符合未來島主的居住需求。

若想買下島進行商業開發，還得面對地方政府的審核關卡，按照設得蘭群島議會的土地規劃制度，新建建築與大幅改建既有房屋，或將原建築改做其他用途都需要申請許可，工程可行性同樣待評估。

算上種種問題，這個看似親民價的私人島嶼，買完才是挑戰的開始。

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