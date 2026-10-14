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大阪道頓堀地標看板將更換 跑者圖樣預計不變

中央社／ 東京14日綜合外電報導
大阪道頓堀。圖攝於2019年4月，非案發日期照片。路透
大阪道頓堀。圖攝於2019年4月，非案發日期照片。路透

日本大阪道頓堀知名的戶外大型看板「道頓堀格力高看板」將在11月30日熄燈施工。全新的看板預計於2027年春季亮相。日媒指出，深受遊客喜愛的跑者姿勢，則不會改變。

「每日新聞」報導，總部位於大阪市的食品公司江崎格力高今天表示，由於看板所用的LED老化，以及愈來愈難訂購維修零件，所以決定更換看板。

江崎格力高1935年以霓虹燈塔形式設置第一代看板，目前的看板設置於2014年10月，已經邁入第6代，且是首度採用LED面板，特點是能呈現期間限定的影像效果。看板使用約14萬顆LED晶片，此次翻新也希望藉此提升節能效能。

江崎格力高的相關業務負責人表示，「格力高看板已經超越企業廣告的範圍，成為深受大家喜愛的存在。我們將持續進化，讓前來造訪的民眾能享受更多樂趣」。

整座看板在施工期間預計會被覆蓋，但江崎格力高表示，仍在研議讓觀光客能繼續享受樂趣的安排。

共同社報導，新設計目前尚未公布，但象徵格力高的標誌性圖案，也就是朝前方奔跑且高舉雙手的跑者會被保留，第7代的看板也預計採用LED。

大阪 燈塔 LED

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