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巴西兒童節 聖保羅台灣僑社攜手各界關懷弱勢童

中央社／ 聖保羅13日專電

10月12日巴西兒童節期間，聖保羅台灣僑社響應多場關懷弱勢兒童公益活動，為當地貧困家庭孩童送上節日祝福，展現台灣僑界長期深耕公益、回饋巴西社會的愛心與行動力。

兒童節活動期間，僑界代表支黃秀莉前往多個弱勢社區探訪關懷，據她指出，除安排寓教於樂的活動外，也向孩童發放玩具及宣導手冊，並準備多項家庭用品作為抽獎禮物，增添節日歡樂氣氛。現場同時提供餐點與生活必需品，讓許多家庭感受到來自台灣僑社的溫暖與支持。

此次系列公益活動中，聖保羅南區Paraisópolis社區舉辦的大型兒童節活動規模最為盛大，共發放6000件玩具給當地兒童，吸引眾多家庭參與。主辦單位並邀請知名表演團體到場演出，透過歌舞與互動節目陪伴孩童歡度佳節，洋溢溫馨歡樂氣氛。

除了玩具捐贈外，多家企業也慷慨提供大量民生與衛生用品，包括牙膏、牙刷等兒童及家庭日常所需物資，希望減輕弱勢家庭生活負擔，並提升孩童健康與衛生觀念。

此外，巴西客家活動中心和慈善機構「擁抱協會」（Abraço）代表林維廉也配合兒童節舉辦慈善賓果暨義賣活動，並結合商會及社團共同參與，當天募得款項全數捐助罹患罕見疾病及遭遇急難狀況的病童，展現僑界團結互助精神。

支黃秀莉表示，孩子們純真的笑容是最珍貴的禮物。看到孩童們在兒童節當天開心參與活動，讓所有投入公益工作的志工與善心人士都深受感動。她指出，僑社長期秉持取之社會、用之社會的精神，希望透過實際行動關懷弱勢族群，不僅為當地社區帶來正面力量，也讓巴西社會看見台灣人的愛心與善意。

她並表示，未來將持續結合僑界資源推動公益服務，讓更多需要幫助的家庭與兒童受惠，將台灣僑社的溫暖傳遞至巴西更多角落，進一步促進台巴民間情誼與社會交流。

兒童節 巴西 保羅

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