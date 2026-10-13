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匈牙利新政府修法刪反LGBTQ條文 歐盟表樂見：重要訊號

中央社／ 布達佩斯13日綜合外電報導
匈牙利國會今天表決通過，刪除民族主義派前總理奧班政府2021年通過的「兒童保護法」當中的反LGBTQ條文。示意圖／Ingimage
匈牙利國會今天表決通過，刪除民族主義派前總理奧班政府2021年通過的「兒童保護法」當中的反LGBTQ條文。示意圖／Ingimage

匈牙利國會今天表決通過，刪除民族主義派前總理奧班政府2021年通過的「兒童保護法」當中的反LGBTQ條文。歐盟稱匈牙利此舉是對歐盟價值觀許諾的「重要訊號」。

法新社報導，匈牙利國會以139票贊成、51票反對通過修法。這是親歐盟總理馬格雅（Peter Magyar）5月上台以來，首度大幅撤銷奧班（Viktor Orban）針對LGBTQ（男女同志、雙性戀、跨性別者和酷兒）族群實施的限制措施。

新法不再禁止兒童能接觸到的內容中「描繪」或「推廣」性別與性傾向多元，僅致力於避免未滿18歲者接觸到可能「嚴重損害兒童身體、智力、情感或道德發展」的內容。

馬格雅在4月大選中大勝，結束奧班長達16年的執政，而奧班政府過去對LGBTQ權利採取歐洲最嚴格的限制措施之一，被認定違反歐盟的價值。

馬格雅表示，這次修法將使匈牙利與歐盟的規定接軌。

歐盟執委麥格拉斯（Michael McGrath）與拉碧（Hadja Lahbib）今天在聯合聲明中，形容這是對歐盟價值觀做出承諾的「重要訊號」，並補充道，歐盟最高法院已認定奧班時期制定的相關條文違反歐盟法律。

馬格雅在競選期間並未處理LGBTQ權利的議題，但上台後展現友善態度，也表明願意修改奧班時期的某些政策。

不過在國會今天表決前，馬格雅將這次修法定位為強化兒童保護規定，而非恢復LGBTQ族群的權利，並強調相關規定將「不分性傾向」一體適用。

奧班所屬的「青年民主黨」（Fidesz）投下反對票，指控政府屈服於歐盟壓力，讓原有法律失去作用。

不過，執政的「尊重與自由黨」（Tisza）在國會擁有穩固的2/3多數席次，因此無須反對黨支持，就能讓法案過關。

歐盟 匈牙利 修法 LGBTQ 歐洲

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