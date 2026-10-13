小心退休經費被掏空！銀髮族「6大燒錢陷阱」曝光 連忘退訂都上榜

辛苦工作大半輩子，好不容易迎來退休生活，卻發現存款有限、每一筆開銷都得精打細算？美國一對仰賴社會安全福利金（Social Security）維持生活的退休夫妻，重新檢視收支，發現不少錢其實可以省下來。他們盤點退休後值得重新評估的6大開銷，從車貸、保險、健身房會員費，到忘記取消的串流訂閱，都可能成為退休金的隱形殺手！

根據《GoBankingRates》報導，美國一名退休男子派翠克（Patrick H.）與妻子主要仰賴社會安全福利金維持生活，由於退休存款有限，兩人開始重新檢視家庭支出，思考哪些錢「值得花」。

派翠克坦言：「我們的退休存款不多，因此不得不認真思考，哪些事情對我們來說才是最重要的。我們會考慮哪些支出能帶來最大的滿足感，如果某項開銷已經沒有太大價值，就會把它刪掉。」

一、養車太燒錢！退休後少開車「貸款卻照繳」

不只是買車時要花錢，後續的車貸、油錢、維修費和保險費更是隱形成本。對退休族來說，與其追求新車或更高規格的車款，不如先盤點實際用車頻率，評估是否有其他交通方式可以替代，減少不必要的固定消費。

報導指出，美國新車平均每月車貸還款金額高達735美元（約新台幣2.3萬元），若家中有兩輛車，每月不算其他成本，光是車貸就可能超過1400美元（約新台幣4.4萬元）。

派翠克退休後發現，自己開車的頻率大不如前，便和妻子討論是否要繼續維持兩輛車的生活。由於他原本有一輛已經繳清貸款的舊貨車，夫妻倆最後決定賣掉仍須繳車貸的那輛車，省下每個月的固定支出。

二、買一堆保險就有更多保障？退休後應重新檢視

保險能提供風險保障，但隨著人生階段改變，原本投保的項目也應重新檢視。例如，子女已成年且經濟獨立後，可重新評估是否仍有必要維持原有的高額壽險。

派翠克夫妻退休後，因為房貸已經繳清，孩子也都長大了，因此決定讓原有的定期壽險到期，不再續保。

不過，是否調整保單仍須考量家庭收入、債務及其他保障需求，不能只因退休就貿然停保。

三、繳錢卻沒去？健身房會員費恐成固定浪費

退休後，不少人會想趁機培養運動習慣，辦張健身房會員卡，但如果只有辦卡時充滿熱情，會員費就可能變成每個月固定報到的「浪費」。

美國健身房會員費每月可能高達100美元（約新台幣3100元），而派翠克夫妻原本都是住家附近健身中心的會員，每月合計花逾100美元。不過比起勤於運動的妻子，派翠克卻興致缺缺：「我有時候連續好幾個星期都沒去」。最後，兩人決定取消派翠克的會員資格，藉此減少每月開銷。

四、串流平台忘記退訂！小額扣款積沙成塔

每個月幾百元的訂閱費，看似不起眼，但影音平台、音樂服務、線上工具及各種會員費加總起來，也可能是一筆不小的開銷。尤其部分服務在免費試用或優惠期結束後會自動續訂，若忘記取消，就可能讓荷包在不知不覺中失血。

派翠克夫妻就曾為了觀看美式足球賽事而訂閱串流平台Peacock，沒想到賽季結束後忘了取消訂閱，導致後續幾個月仍持續被扣款，直到重新檢視家庭預算時才發現這筆額外經費。

建議退休族定期檢查銀行帳戶與信用卡帳單，逐一盤點每月固定支出項目，確認哪些服務仍有使用需求、哪些早已用不到，及時取消不必要的訂閱，才能避免小額扣款日積月累。

五、好心替子孫擔保學貸 小心債務找上門

幫助晚輩完成學業是許多長輩的心願，但如果選擇替晚輩的教育貸款提供保證，就得先想清楚是否承擔得起風險。在美國，若替他人的教育貸款共同簽署擔保文件，借款人一旦無法按時還款，擔保人可能也須承擔還款責任，並面臨信用受影響等風險。

派翠克夫妻過去就曾為孩子設立美國的529教育儲蓄帳戶，協助支付大學學費，讓孩子畢業時不必背負教育貸款。他也提到，身邊有朋友曾替孩子的大學貸款共同簽署擔保文件，因此不希望自己陷入類似的財務處境。

若想在經濟上支持子女或孫子女，可先評估自身財務能力，在不影響退休生活的前提下提供適度金援，避免因承擔超出能力範圍的債務，反而影響自己的退休規劃。

六、退休還想買夢想宅？別讓換屋計畫增加負擔

退休後想換一間更舒適的房子，或搬到嚮往已久的地方生活，是不少人的夢想，但買房除了頭期款和房貸，還得考量稅費、裝修及後續維護成本。

派翠克表示，他與妻子在目前的住家已經住了40年，「期間我們進行過幾次翻修，但這始終是我們喜歡的家，也是我們養育孩子長大的地方。」

這不代表退休後一定不能換屋，而是應先評估新房是否符合實際需求，以及購屋後的生活成本是否可以負擔。若現有住宅住得舒適，未必要為了追求「夢想住宅」，背上沉重的財務負擔。

文章報導提醒民眾，退休後想過得自在，未必得靠更多的錢，懂得把錢「花在刀口上」同樣重要。從定期檢查固定扣款、評估保險需求，到衡量換屋與家庭資助的負擔能力，每一項看似平常的決定，都可能影響退休生活的財務餘裕。與其一味追求更多消費，不如先盤點哪些支出已經不再必要，將省下來的錢留給自己真正想做的事，才能在享受退休生活的同時，也為未來多留一份保障。