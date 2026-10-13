曾為名人工作…46歲前高管求職失敗數百次 如今騎單車外送揭中年心酸

46歲的巴西女子卡蜜拉・瓦林（Camila Valim）曾是企業界的高階行銷主管，職涯橫跨30個國家，合作對象包括美國喜劇明星傑瑞·史菲德（Jerry Seinfeld），也曾參與熱門電視節目《老大哥》（Big Brother）等大型專案。然而，曾經忙得不可開交的瓦林，如今卻得騎著單車穿梭街頭，替Uber Eats外送餐點維持生計。從企業高階職位到外送員，這段職涯轉折並非她原本的規劃，而是歷經身心耗竭、離婚及多次求職失利後，不得不做出的選擇。

根據外媒「每日郵報」（Daily Mail）報導，目前居住在荷蘭的瓦林，大學畢業後便進入一家企業工作，一待就是16年，期間擔任多個知名品牌的行銷負責人，累積豐富的跨國工作經驗。2018年，她因職業倦怠離開原本的職位，開始尋找更符合生活需求、能帶來成就感的工作，也曾接受知名整理顧問近藤麻理惠的專業訓練，創立社群品牌「Joy in Organizing」，協助人們整理居家空間與生活。

不過，人生的變化並未就此停止。2021年，瓦林與丈夫離婚，為了讓自己和兩名孩子維持穩定生活，她決定暫時放下個人品牌，重新回到企業職場，希望盡快取得可靠收入。沒想到回鍋兩年後，瓦林任職的公司竟宣告破產，她只能轉向品牌與行銷顧問工作，直到去年（2025）最近一份合約告一段落，她又再次踏上求職之路，卻發現情況遠比想像中困難。瓦林表示，過去10個月來，自己已經應徵數百個職缺，履歷與專業經歷經常獲得不錯的評價，卻始終沒有換來正式聘用通知。

瓦林認為，年齡可能是求職受阻的原因之一，尤其當企業面對資深求職者時，未必願意給予同等機會。她轉述一名招募人員的說法，對方坦言，這是自己職涯中見過最艱困的就業市場之一。對於一名擁有多年跨國經驗、曾負責大型品牌行銷的資深工作者而言，求職數百次仍無著落，不僅是經濟壓力，也讓她難以理解自己究竟在哪個環節遭到淘汰。

除了年齡帶來的疑慮，人工智慧（AI）快速進入職場，也讓瓦林對未來更加不安。她認為，AI正在改變企業對人才與職務能力的期待，自己過去累積的資歷是否仍符合市場需求，已經成為必須面對的問題。更令她感到挫折的是，企業在拒絕求職者時，往往不會清楚說明原因，讓人一次又一次投入時間準備履歷、參與甄選，卻始終無法得知真正落選的理由。

由於瓦林是家中唯一的收入來源，即使對未來感到迷惘，也不能停止賺錢。求職約7個月後，她決定透過Uber Eats外送增加收入，目前每周最多工作4天，騎單車在住家附近配送餐點，同時出售房屋以降低經濟負擔，並盡可能削減日常開銷。

瓦林坦言，外送工作的優點是收入能較快入帳，也讓長年坐在辦公桌前的自己有機會活動身體、接觸戶外環境，但這份工作遠遠無法取代原本需要的收入，沉重的外送袋、惡劣天氣及長時間騎車，也都是現實考驗。儘管如此，她已不再為從事外送工作感到羞恥，因為在生活充滿不確定性的時候，願意靠正當工作維持生計，本身就值得肯定。

瓦林並未放棄重返企業高階職位的目標，尤其希望能為9歲與12歲的孩子提供穩定生活。與此同時，她也重新經營社群品牌，公開分享自己失業、經濟吃緊及騎車送餐的真實處境，希望讓更多人在遭遇人生變故時，不必因為羞恥感而選擇隱藏。瓦林透露，除了有單親媽媽向她分享獨自承擔家庭責任的辛酸，也有多名曾擔任高階職位、後來失去工作的男性私訊她，坦承這是自己第一次向別人說出失業的事。

瓦林認為，社會經常歌頌東山再起的成功故事，卻鮮少呈現一個人尚未走出低谷、仍在努力摸索方向的過程。她希望記錄這段不完美的中途旅程，提醒人們生命沒有照著計畫前進，不代表自己已經失敗，而是仍處於尚未找到答案的階段。