日本超商店員全是外籍臉孔…日人為何不做了？30年員工揭原因

到日本旅遊，走進便利商店買杯咖啡、結個帳，可能會發現眼前的店員不再是熟悉的日本面孔，而是來自越南、尼泊爾、中國等地的外籍年輕人。現今外籍員工逐漸成為日本超商的日常風景，背後不只是人力短缺，更牽涉少子高齡化、工作負擔與外籍留學生的求職選擇。日本超商究竟為何越來越依賴外籍勞動力？一位日本超商前員工揭露了這個現況。

曾在日本7-Eleven任職30年的村尾信一，近期出版新書《店長！只是用筷子吃義大利麵，客人竟然氣炸了！——便利商店外籍員工與店主一家的23年》，透過便利商店店主一家與外籍員工的真實故事，描繪日本超商業面臨的人力短缺，以及外籍勞動力逐漸成為重要支柱的現況。

村尾在書中呈現，大約在2000年左右，新開的超商往往能吸引超過100人來應徵，不過日本超商的工作內容早已不再侷限於結帳、補貨，還包括代收帳單、包裹寄取、機台服務及熱食製作等。隨著工作日益繁重，加上少子高齡化、各行各業競相爭取人力，超商工作對部分日本求職者而言，逐漸失去吸引力，外籍留學生與在日外國人也因此成為填補人力缺口的重要來源。根據2024年的調查顯示，日本三大超商的外國打工族早已突破8萬人，約佔全體打工族的一成，外籍生已成為超商人力的「救命稻草」。

對來自尼泊爾、越南、中國大陸等地的留學生而言，在超商打工不僅僅賺取生活費的方式，也是學習日文、融入日本社會的管道。相較於部分以固定流程為主的工作，超商店員必須直接面對不同類型的顧客，在實際應對中練習日文；從日本人對超商餐點的喜好、季節性贈禮的習慣，到服務應對方式，也能幫助外籍員工進一步理解日本文化。

不過，外籍留學生在日本打工仍受到法規限制。持有留學資格者，原則上須取得資格外活動許可，每週工作時間不得超過28小時；即使超商面臨人力短缺，或學生希望增加收入，雙方都必須遵守這條紅線。

對希望提升日文能力、了解日本職場文化的外籍人士而言，超商提供了兼顧工作與語言學習的機會。然而，在仰賴外籍員工填補人力缺口的同時，業者也應重視勞動條件與排班安排。如何在維持營運與保障外籍員工權益之間取得平衡，也將是日本超商業持續面對的課題。

相關話題也在台灣社群引發討論。有網友認為，隨著高齡化與缺工問題加劇，服務業仰賴高齡者及外籍勞動力的情況恐將更加普遍，直言「日本一些輕體力工作，真的都變老人跟外勞在做」、「未來就差不多這樣，服務業只剩高齡跟外籍人口占據」。

也有網友分享在日本超商消費的經驗，有人回憶，第一次走進日本全家便利商店時，發現店員多為外籍人士，讓自己一度以為走錯地方，形容結帳時「好像玩遊戲選錯語言一樣」。

也有不少人認為，外籍員工的服務態度不輸日本人，甚至更加親切，表示「完全不懂為什麼有些人嫌棄外國人當超商店員，反而覺得各取所需蠻不錯的」、「之前去日本超商遇過大夜班的日本人，態度差到靠北，跟台灣有些大夜班店員有得比，寧願跟外籍的店員結帳」、「說真的啦，超商外籍員工還比日本員工有熱誠多了，一堆日籍員工有的看你是遊客，連敬語都不說了」。