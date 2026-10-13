大批警力戒備 新德里快閃抗議「蟑螂人民黨」領袖遭到逮捕

印度青年運動「蟑螂人民黨」今天表示，數名主要領袖因進入遭到警方封鎖的新德里指標性抗議場地而被捕。

法新社報導，反對黨和支持這場運動民眾指控選舉委員會篡改選民名冊、圖利總理莫迪（Narendra Modi）領導的執政黨。他們近日無視嚴密維安，上街要求選委會主委下台。

負責監督全球人口第一大國選舉流程的印度選舉委員會否認有任何不當。

德里警方昨天宣布已經將位在首都中心的賈塔爾曼塔（Jantar Mantar）天文台公園廣場從官方指定抗議地點名單中移除。

這個地點過去幾天被黃色鐵柵欄包圍封鎖並有大批警力戒備。

但是蟑螂人民黨（Cockroach Janta Party，CJP）領袖迪普克（Abhijeet Dipke）今天上傳影片顯示，抗議人士翻越柵欄，跑進這處空曠場地揮舞國旗，隨即遭到警方追捕帶走。

該黨在社群媒體貼文中指出，「蟑螂人民黨潛入、奪回賈塔爾曼塔」，表示包括達斯（Saurav Das）、蘭卡（Ashutosh Ranka）及辛德（Ajinkya Shinde）等領導成員被帶走。貼文說：「他們全遭德里警方扣留。」

賈塔爾曼塔幾十年來一直是全印度最具象徵意義的集會活動場地，CJP在當地發起的另一場抗議更導致身陷考試舞弊風暴的教育部長於7月間請辭。

迪普克在標註莫迪的貼文中寫道：「你無法撤銷這股抵抗的力量。」

CJP並非真正的政黨，一開始只是一個圍繞政治諷刺的網路運動，名稱惡搞莫迪所屬印度人民黨（Bharatiya Janata Party, BJP），最初只有數百名青年參與，後來規模迅速擴大，追隨者暴增至數以百萬計。

這場青年運動近幾個月針對公立學校設施、就業等多項議題發起抗爭，被視為莫迪及BJP執政12年來所面臨最大政治挑戰之一。