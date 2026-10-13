快訊

16歲2度懷孕！地下偶像流產僅2個月再懷胎 自爆產後3個月分手變單親媽

無法自行脫身...嘉義57歲男遭電動門夾住胸頸 站立受困1個半小時窒息亡

隔14年才發現漏報扣除額！ 她回頭討母親遺產稅遭駁回

聽新聞
0:00 / 0:00

驚險畫面曝光！仁川持刀攻擊案致8傷 嫌犯戴電子腳鐐、持有大量藥物

中央社／ 首爾13日專電
韓國仁川一家量販店今天下午發生持刀攻擊事件，造成8人受傷、其中1人心肺功能停止。示意圖／Ingimage
韓國仁川一家量販店今天下午發生持刀攻擊事件，造成8人受傷、其中1人心肺功能停止。示意圖／Ingimage

韓國仁川一家量販店今天下午發生持刀攻擊事件，造成8人受傷、其中1人心肺功能停止，這名59歲嫌犯遭逮捕時仍配戴電子腳鐐，並被發現身上攜帶大量藥物

根據韓聯社報導，今天在仁川一處大型商業設施內，對不特定多數民眾揮舞凶器的59歲A某，曾於2015年8月因殺人未遂罪被判處有期徒刑4年並服刑。

當時法院考量A某有多項暴力犯罪前科，命令他出獄後佩戴電子腳鐐10年。A某服刑期滿出獄後，應持續佩戴電子腳鐐至2029年2月，在此期間，也被要求遵守每日午夜至上午6時不得離開住處的規定。

不過A某在佩戴電子腳鐐期間，從2021年1月至5月之間多達4次違反外出限制時間、擅自離開住處，因此遭移送審判，並於2022年被判處罰金300萬韓元（約新台幣7.2萬元）。A某上個月也曾因在某間醫院前進行一人示威時攜帶凶器，遭警方立案。

另外，警方今天在逮捕A某之後，發現他的隨身物品中有大量藥物，A某在警方調查中也供稱，犯案當時處於服用藥物的狀態。警方計畫委託相關機構鑑定，確認A某服用的藥物是否屬於精神藥品。

警方將持續調查A某具體犯案動機，並計畫聲請羈押令。

今天的現場目擊者表示，A某用布把凶器綁在雙手上，從地下2樓一路移動到地上3樓，看到人就揮刀，之後原本想上到4樓，但入口被椅子擋住，因此又往下走，最後遭顧客制伏。

警方相關人士表示，A某因不明原因攜帶2把凶器並朝顧客揮舞，目前仍持續確認是否還有其他受害者。

韓國 電子腳鐐 藥物

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雙手綁刀亂揮！南韓仁川隨機攻擊案釀8傷 警方逮捕1名男性嫌犯

韓國仁川驚傳持刀傷人案 1人心跳停止、約7人受傷

拿父2百萬投資慘賠⋯南韓女不滿遭責罵弒父！網看傻：現實比動畫離譜

相關新聞

日本超商店員全是外籍臉孔…日人為何不做了？30年員工揭原因

到日本旅遊，走進便利商店買杯咖啡、結個帳，可能會發現眼前的店員不再是熟悉的日本面孔，而是來自越南、尼泊爾、中國等地的外籍年輕人。現今外籍員工逐漸成為日本超商的日常風景，背後不只是人力短缺，更牽涉少子高齡化、工作負擔與外籍留學生的求職選擇…

月薪16萬、帳面資產415萬！44歲男一毛領不到 老友一番話害慘他

日本一名44歲男子月薪77萬日圓（約新台幣16萬元），在大型企業擔任課長，卻因相信多年不見的老友推薦投資，陸續投入1,300萬日圓（約新台幣270萬元），最後竟無法提款，讓他崩潰直呼：「難道我把工作以來辛苦存下的全部財產都賠光了嗎？」

大批警力戒備 新德里快閃抗議「蟑螂人民黨」領袖遭到逮捕

印度青年運動「蟑螂人民黨」今天表示，數名主要領袖因進入遭到警方封鎖的新德里指標性抗議場地而被捕

驚險畫面曝光！仁川持刀攻擊案致8傷 嫌犯戴電子腳鐐、持有大量藥物

韓國仁川一家量販店今天下午發生持刀攻擊事件，造成8人受傷、其中1人心肺功能停止，這名59歲嫌犯遭逮捕時仍配戴電子腳鐐，並...

毅力號火星行駛逾45公里 打破外星球駕駛紀錄

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，機器人探測車「毅力號」（Perseverance）自2021年登陸火星以來，...

雙手綁刀亂揮！南韓仁川隨機攻擊案釀8傷 警方逮捕1名男性嫌犯

韓國仁川一家量販店今天下午發生持刀攻擊事件，造成8人受傷，其中1人心肺功能停止。警方發言人透過電話表示，警方已在現場逮捕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。