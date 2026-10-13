驚險畫面曝光！仁川持刀攻擊案致8傷 嫌犯戴電子腳鐐、持有大量藥物

韓國仁川一家量販店今天下午發生持刀攻擊事件，造成8人受傷、其中1人心肺功能停止，這名59歲嫌犯遭逮捕時仍配戴電子腳鐐，並被發現身上攜帶大量藥物。

根據韓聯社報導，今天在仁川一處大型商業設施內，對不特定多數民眾揮舞凶器的59歲A某，曾於2015年8月因殺人未遂罪被判處有期徒刑4年並服刑。

當時法院考量A某有多項暴力犯罪前科，命令他出獄後佩戴電子腳鐐10年。A某服刑期滿出獄後，應持續佩戴電子腳鐐至2029年2月，在此期間，也被要求遵守每日午夜至上午6時不得離開住處的規定。

不過A某在佩戴電子腳鐐期間，從2021年1月至5月之間多達4次違反外出限制時間、擅自離開住處，因此遭移送審判，並於2022年被判處罰金300萬韓元（約新台幣7.2萬元）。A某上個月也曾因在某間醫院前進行一人示威時攜帶凶器，遭警方立案。

另外，警方今天在逮捕A某之後，發現他的隨身物品中有大量藥物，A某在警方調查中也供稱，犯案當時處於服用藥物的狀態。警方計畫委託相關機構鑑定，確認A某服用的藥物是否屬於精神藥品。

警方將持續調查A某具體犯案動機，並計畫聲請羈押令。

今天的現場目擊者表示，A某用布把凶器綁在雙手上，從地下2樓一路移動到地上3樓，看到人就揮刀，之後原本想上到4樓，但入口被椅子擋住，因此又往下走，最後遭顧客制伏。

警方相關人士表示，A某因不明原因攜帶2把凶器並朝顧客揮舞，目前仍持續確認是否還有其他受害者。