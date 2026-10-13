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爭議圍繞…「暗殺者們」遭控扭曲歷史 南韓觀影人次仍破300萬

中央社／ 首爾13日專電

韓影「暗殺者們」近期傳出扭曲歷史爭議，引起保守派陣營不滿並提出檢舉，警方今天正式開始進行檢舉人調查；不過在爭議中「暗殺者們」仍繳出亮眼票房，累積觀影人次突破300萬。

相關事件發生於1974年8月15日光復節紀念典禮，在日韓僑第二代文世光持槍企圖刺殺時任總統朴正熙，槍擊過程中第一夫人陸英修中彈身亡。電影「暗殺者們」以此事件為題材，描寫追查事件幕後真相的過程。

由於片中提出當時中央情報部等機關可能介入，甚至出現暗示朴正熙一方可能與事件有關的情節，引發「歷史歪曲」爭議，保守陣營也批評電影扭曲歷史。

根據韓媒Newsis報導，首爾鍾路警察署今天下午傳喚提出本案檢舉的國民力量黨前首爾市議員李鍾培，進行檢舉人調查。

李鍾培在接受調查前表示，「陸女士事件已確認是文世光（兇手）單獨犯案，然而電影卻安排成讓人產生『幕後可能是前總統朴正熙』這種認知，這是對死者非常嚴重的名譽毀損」。

製作公司Hive Media Corp.針對電影涉及「扭曲歷史」的爭議，已於上個月28日以製作團隊名義發布立場聲明表示，「這部電影並非為了否定或扭曲既有事實而製作」。

雖然被爭議圍繞，根據「體育京鄉」今天報導，韓國電影振興委員會統計，「暗殺者們」昨天吸引3萬675名觀眾，重新奪回單日票房冠軍，累計觀影人次達302萬3218人。「暗殺者們」上映20天即突破累計300萬觀影人次，躋身今年上映韓國電影票房前5名。

報導提及，「暗殺者們」的相關爭議，甚至導致演員柳海真曾接獲人身安全威脅預告，劇組團隊原訂參加的釜山國際影展多項活動，也接連取消。

韓國 歷史

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