雙手綁刀亂揮！南韓仁川隨機攻擊案釀8傷 警方逮捕1名男性嫌犯

韓國仁川一家量販店今天下午發生持刀攻擊事件，造成8人受傷，其中1人心肺功能停止。警方發言人透過電話表示，警方已在現場逮捕1名男性嫌犯，正在調查犯案動機和案發經過。

韓國放送公社（KBS）報導，這起事件發生在仁川南洞區（Namdong District）的連鎖量販店Homeplus，警方於下午1時50分（台灣時間中午12時50分）左右接獲報案，在現場逮捕1名據信60多歲的男子。

韓國「亞洲商業日報」（Asia Business Daily）報導，嫌犯下午1時40分左右，從量販店所在的地下2樓搭手扶梯前往2樓商場，沿途隨機朝民眾揮刀攻擊，隨後被現場另一名顧客壓制。

目擊者指出，嫌犯行凶時雙手都綁著凶器。

路透社報導，仁川位於韓國首爾西方，是韓國主要國際機場所在地，屬於首爾都會區的一部分。

韓國2023年曾發生一連串隨機砍人事件，造成多人死傷。今年5月，西南部城市光州（Gwangju）也有一名20多歲男子持刀殺害一名17歲少女，並刺傷另一名青少年，這名男子後來遭法院判處無期徒刑。