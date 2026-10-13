毅力號火星行駛逾45公里 打破外星球駕駛紀錄

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，機器人探測車「毅力號」（Perseverance）自2021年登陸火星以來，已累計行駛45.2公里，創下地球以外星體最遠行駛紀錄。

這輛相當於汽車大小、擁有6個輪子的探測車，在展開探索火星是否曾存在適合微生物生存環境的任務5年半後，達成了這項里程碑。

在執行這項任務的過程中，毅力號正探訪太陽系中所探索過最古老的地形之一。

加州NASA噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）的李伊（Steven Lee）告訴路透社：「毅力號的工程硬體與各項儀器狀態絕佳，所有備援系統依然健全可用。」

身兼NASA毅力號與「好奇號」（Curiosity）兩大火星車專案負責人的李伊補充說：「近期對所有系統的評估顯示，這些系統完全有能力運作到2030年代，甚至可能更久。」

毅力號已超越NASA「機會號」（Opportunity）探測車於2004年至2018年間在火星表面創下的45公里紀錄。兩者的行駛里程也雙雙超越任何月球探測車。

配備全套科學儀器的毅力號，主要探索重點放在杰哲羅隕石坑（Jezero Crater）。這是火星北半球的一個區域，據信數十億年前曾被水淹沒，是一座湖盆所在地。

毅力號是在穿過隕石坑西緣被稱為拉克德沙姆（Lac de Charmes）的區域、前往名為伊杜比（Idubi）地區的旅途中創下這項里程碑。

毅力號的夥伴探測車好奇號，目前則在靠近火星赤道的蓋爾隕石坑（Gale Crater）緩步前行。

李伊補充表示，毅力號絲毫沒有慢下來的跡象。

他指出，工程團隊正對毅力號的移動系統機械組件進行測試，以驗證探測車能行駛100公里以上；在相關測試工作中，硬體將接受相當於行駛150公里至300公里的考驗。

NASA認為毅力號成功的一大關鍵在於自動駕駛能力，也就是一套名為AutoNav的自主導航系統。李伊表示，毅力號有高達90%的行駛過程均由系統自主完成，無需人工干預。

他說：「毅力號會拍攝前方地形的立體影像，產出3D軟體地圖，並選出通往行駛目標最安全的路徑。」

李伊補充說明，另一個關鍵元件是名為「視覺運算元件」（Vision Compute Element）的快速協同處理器，讓探測車得以極快速度處理影像並運行自動駕駛軟體，在行駛過程中幾乎不間斷運算。

他表示，這與以往的探測車形成強烈對比；先前的探測車在每段行駛前，都必須停下來「思考」。

李伊說：「毅力號建立在我們過去29年火星探測車任務的基礎上，包括旅居者號（Sojourner）、精神號（Spirit）、機會號與好奇號，每輛探測車都汲取了先前任務的經驗，提升我們在另一個世界行駛的能力。」