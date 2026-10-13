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月薪16萬、帳面資產415萬！44歲男一毛領不到 老友一番話害慘他

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名44歲男子在大型企業擔任課長，因相信多年不見的老友推薦投資，陸續投入1,300萬日圓（約新台幣270萬元），最後竟無法提款。圖／AI生成
日本一名44歲男子在大型企業擔任課長，因相信多年不見的老友推薦投資，陸續投入1,300萬日圓（約新台幣270萬元），最後竟無法提款。圖／AI生成

日本一名44歲男子月薪77萬日圓（約新台幣16萬元），在大型企業擔任課長，卻因相信多年不見的老友推薦投資，陸續投入1,300萬日圓（約新台幣270萬元），最後竟無法提款，讓他崩潰直呼：「難道我把工作以來辛苦存下的全部財產都賠光了嗎？」

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，44歲的世一（化名）日前與大學老友在東京新宿重逢，對方推薦一項投資商品，宣稱年報酬率高達30%，還強調自己已投資2年，多次提款都沒問題。

世一原本只有透過日本NISA制度小額投資，但看到老友展示手機裡不斷增加的收益，加上相信多年交情，決定先投入300萬日圓（約新台幣62萬元）。此後，他看著APP裡的資產持續成長，也愈來愈有信心。

3個月後，老友再次透過LINE邀請加碼，世一毫不猶豫把剩餘的1,000萬日圓存款全部投入，累計砸下1,300萬日圓。

沒想到1個月後，世一在LINE聊天室看到有人質疑該商品涉及詐騙，趕緊申請提領APP顯示的2,000萬日圓（約新台幣415萬元），卻遲遲無法入帳。他急忙聯絡老友，對方竟表示自己也無法提款，只能繼續觀望，讓世一陷入絕望。

日本律師市川巧分析，這起事件極可能涉及「龐氏騙局」，也就是以高報酬吸引投資人，再拿新投資者的資金，支付前期投資人的收益，營造穩定獲利假象。一旦新資金減少，就可能無法繼續支付收益。

市川巧提醒，面對高報酬投資邀約，應先確認業者是否合法登記，切勿輕信熟人推薦，更不要將全部積蓄押在單一商品上，以免血本無歸。

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