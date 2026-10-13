聽新聞
0:00 / 0:00
月薪16萬、帳面資產415萬！44歲男一毛領不到 老友一番話害慘他
日本一名44歲男子月薪77萬日圓（約新台幣16萬元），在大型企業擔任課長，卻因相信多年不見的老友推薦投資，陸續投入1,300萬日圓（約新台幣270萬元），最後竟無法提款，讓他崩潰直呼：「難道我把工作以來辛苦存下的全部財產都賠光了嗎？」
根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，44歲的世一（化名）日前與大學老友在東京新宿重逢，對方推薦一項投資商品，宣稱年報酬率高達30%，還強調自己已投資2年，多次提款都沒問題。
世一原本只有透過日本NISA制度小額投資，但看到老友展示手機裡不斷增加的收益，加上相信多年交情，決定先投入300萬日圓（約新台幣62萬元）。此後，他看著APP裡的資產持續成長，也愈來愈有信心。
3個月後，老友再次透過LINE邀請加碼，世一毫不猶豫把剩餘的1,000萬日圓存款全部投入，累計砸下1,300萬日圓。
沒想到1個月後，世一在LINE聊天室看到有人質疑該商品涉及詐騙，趕緊申請提領APP顯示的2,000萬日圓（約新台幣415萬元），卻遲遲無法入帳。他急忙聯絡老友，對方竟表示自己也無法提款，只能繼續觀望，讓世一陷入絕望。
日本律師市川巧分析，這起事件極可能涉及「龐氏騙局」，也就是以高報酬吸引投資人，再拿新投資者的資金，支付前期投資人的收益，營造穩定獲利假象。一旦新資金減少，就可能無法繼續支付收益。
市川巧提醒，面對高報酬投資邀約，應先確認業者是否合法登記，切勿輕信熟人推薦，更不要將全部積蓄押在單一商品上，以免血本無歸。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。