法國數百超市遭網攻 冰箱夜升50度釀火災食品報廢

法國多家大型連鎖超市今天表示遭到網路攻擊，據報駭客一夜之間將溫度升高至攝氏50度，引發火災，迫使業者丟棄變質食品。

綜合路透社和法新社報導，巴黎檢察署今天表示，這起「大規模」網攻影響法國多家大型食品零售商的連網冰箱，導致食品損失以及火災。

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）辦公室人士表示，勒克努已指示法國國家資訊系統安全局（ANSSI）調查。這名人士說，法國正與歐洲其他國家相關單位協調，因為其他國家也可能受到影響，有關當局也在評估法國其他企業是否面臨風險。

資安業者Sekoia威脅偵測與研究的資深網路威脅情報分析師艾姆（Felix Aime）表示，西班牙、葡萄牙、波蘭、德國及比利時也曾受到影響。

家樂福（Carrefour）表示旗下80家超市遇襲；在法國經營約490家門市的Monoprix則表示旗下5%的門市受影響。

零售商Intermarche母公司「三劍客」（LesMousquetaires）表示，旗下約150家門市的冰箱在夜間有6個小時升至攝氏50度。發言人說，所有受影響的食品均已丟棄，以消除衛生風險。

巴黎居民目睹市中心Intermarche員工將一車又一車已解凍的冷凍食品倒進大型垃圾箱，融化的冰淇淋從破裂的容器流到街上。

Cooperative U執行長謝爾歇（Dominique Schelcher）表示，他們的超市集團也成為攻擊對象。

他在社群平台X寫道：「針對生鮮食品保存與法國人民食物供應的必要設備攻擊情節極為嚴重，而且前所未見。」

E.Leclerc向法新社證實，與他們合作的一家冷藏設備供應商受到網路攻擊，導致他們數家門市的冷藏系統運作受到波及。

零售集團歐尚（Auchan）未回應置評請求。

目前尚無整體零售業損失的估計數字，但Intermarche執行長柯蒂亞（Thierry Cotillard）告訴BFM電視台，這起「空前」的攻擊單日就可能使全法國損失數千萬歐元。

BFM電視台報導說，駭客「成功遠端啟動多家門市冷藏系統的強制除霜功能」。

親近勒克努的消息人士透露，法國國家資訊系統安全局已在丹麥公司丹佛斯（Danfoss）提供的軟體中發現漏洞。

丹佛斯表示，公司已知悉法國發生相關事件，受波及的冷藏管理系統數量有限。