日本JR檢查設備異常 九州新幹線全線停駛

日本JR九州公司昨晚發現九州新幹線一班列車開進車庫時，集電弓出現異常，因此全線暫停行駛，停駛狀態也延續到今天。JR九州力拚今晚6時左右，恢復九州新幹線全線通車。

共同社報導，九州新幹線各站已經公告列車停駛，並透過廣播引導旅客改搭地方鐵路。不過，往來新大阪站與博多站之間的山陽新幹線則持續運行。

JR九州公司表示，發生異常的列車，有集弓電的零件掉落，已展開搜索並檢查架空電車線。

由於九州新幹線熊本站到新八代站區間的架空電車線受損，JR九州公司計劃分別在今天下午傍晚4時左右，重啟博多站到熊本站區間的列車，並接著在晚間6時左右重啟熊本站到鹿兒島中央站區間的列車。

一名50歲旅客淵脇聰子是一名營養師，她今天在鹿兒島中央站表示，「預計前往熊本，這樣一來相當困擾。得先聯絡工作單位，再想辦法應對。」

JR九州公司昨晚暫停九州新幹線列車行駛時，約有10班仍在行駛途中的列車隨後停靠附近車站。這些列車均已接受檢查，經確認集電弓沒有異常。