快訊

印尼看護逃逸前留「惡魔之家」警告！雇主氣炸發文 網反問：妳做了什麼？

韓職／王彥程確定續留韓華鷹 明年身價翻倍年薪近千萬

政治網紅「四叉貓」肉搜小草踢鐵板 新北檢違反個資法起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

日本JR檢查設備異常 九州新幹線全線停駛

中央社／ 東京13日綜合外電報導
九州新幹線全線停駛。 美聯社
九州新幹線全線停駛。 美聯社

日本JR九州公司昨晚發現九州新幹線一班列車開進車庫時，集電弓出現異常，因此全線暫停行駛，停駛狀態也延續到今天。JR九州力拚今晚6時左右，恢復九州新幹線全線通車。

共同社報導，九州新幹線各站已經公告列車停駛，並透過廣播引導旅客改搭地方鐵路。不過，往來新大阪站與博多站之間的山陽新幹線則持續運行。

JR九州公司表示，發生異常的列車，有集弓電的零件掉落，已展開搜索並檢查架空電車線。

由於九州新幹線熊本站到新八代站區間的架空電車線受損，JR九州公司計劃分別在今天下午傍晚4時左右，重啟博多站到熊本站區間的列車，並接著在晚間6時左右重啟熊本站到鹿兒島中央站區間的列車。

一名50歲旅客淵脇聰子是一名營養師，她今天在鹿兒島中央站表示，「預計前往熊本，這樣一來相當困擾。得先聯絡工作單位，再想辦法應對。」

JR九州公司昨晚暫停九州新幹線列車行駛時，約有10班仍在行駛途中的列車隨後停靠附近車站。這些列車均已接受檢查，經確認集電弓沒有異常。

新幹線 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南車站地下化17日通車 3出入口、停車轉乘動線曝光

台積電拍板赴熊本設廠滿5年 日媒：利弊並存

葉門叛軍青年運動疑襲利雅德機場傳數十傷 多家航空停飛

1300萬人次瘋看！日本「壁虎腳滑噴霧」爆紅 背後設計網大讚:善良商品

相關新聞

偶像結婚就毀了？日本男藝人的私生活，必定改變與粉絲間的關係？

日本知名男偶像事務所「星達拓娛樂」（STARTO ENTERTAINMENT，也就是之前的傑尼斯事務所），日前發生一件引發粉絲議論的事情。星達拓旗下男團WEST.團員重岡大毅和濵田崇裕在2026年8月9日同時發表結婚的消息，其中重岡大毅的聲明中除了表示已與一般女性結婚之外，也迎接了寶寶的出生，緊接著在不到1個月後的9月24日該團宣布結束活動，更引起軒然大波。

日本人氣無尾熊瓦特爾離世 性情溫和迷倒粉海外…母親去年同疾病亡

日本名古屋東山動植物園深受喜愛的無尾熊離世。園方10月9日公布，6歲雌性無尾熊瓦特爾（Wattle，日文名「ワトル」）於10月8日傍晚去世，懷疑死於惡性淋巴瘤。

法國數百超市遭網攻 冰箱夜升50度釀火災食品報廢

法國多家大型連鎖超市今天表示遭到網路攻擊，據報駭客一夜之間將溫度升高至攝氏50度，引發火災，迫使業者丟棄變質食品

日本JR檢查設備異常 九州新幹線全線停駛

日本JR九州公司昨晚發現九州新幹線一班列車開進車庫時，集電弓出現異常，因此全線暫停行駛，停駛狀態也延續到今天。JR九州力...

兩國關係冷…日本濱壽司插旗中國逆勢狂開200家 年輕人瘋「窮鬼」美食

雖然目前中日外交關係深陷冰點，日本外食龍頭善商控股（Zensho）旗下的「濱壽司」卻在中國市場逆勢狂飆。據日媒「President Online」報導，在中國景氣低迷與青年就業壓力加劇之際，濱壽司短短兩年間從原本約50家門市急速擴張四倍、一舉突破200家大關，在外交寒流中創出驚人成績。

法國14歲少年吉他盒藏槍入校、射傷校長與教師 還有第3人遭流彈擦傷

法國南部一所國中今天發生槍擊案，一名14歲男學生持獵槍開火，造成校長和一名教師受傷，這名少年隨後遭校方職員奪槍制伏

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。