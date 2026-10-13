無線電波精準定位 解開百億年前宇宙訊號

天文學家成功解開百億年前宇宙神秘訊號！國際天文研究團隊利用先進觀測技術，首度精準追溯到100億年的極速無線電波脈衝源頭。專家指出，這項重大突破不僅有助於深入了解宇宙早期的演化過程，也為揭開深空瞬變天文現象提供關鍵線索。

極速無線電波追源

《衛報》報導，這項研究聚焦在稱為「快速無線電波爆發」的神祕天文現象，其持續時間僅短短幾毫秒，卻能釋放出相當於太陽數天甚至數個月的巨大能量。研究團隊透過跨國望遠鏡陣列的精密交叉比對，首次成功將這道歷史高達100億年的毫秒級訊號精確定位至其遙遠的母星系。

天文學家表示，這些極速無線電波往往源自宇宙深處的高能天體，但由於訊號稍縱即逝且頻率極高，過去很難鎖定其確切座標。如此一來，藉由精確定位其來源，科學家便能測量宇宙中彌漫的冷氣體與暗物質，進而繪製出更清晰的宇宙大尺度結構圖。

解開深空演化之謎

《The Conversation》報導，這顆遙遠星系的獨特環境為研究快速無線電波的起源提供了寶貴數據，並挑戰現有的天體物理學模型。研究人員指出，該訊號跨越了漫長的時空才抵達地球，這意味著它攜帶大量關於宇宙早期星系形成與磁場變化的歷史資訊。

目前，全球天文界對於這類高能爆發的確切物理機制仍存有不同辯論，但隨著高靈敏度觀測設備陸續投入使用，越來越多的深空訊號正被成功解密。因此，這項發現不僅標誌著天文學在捕捉宇宙瞬變現象的一大里程碑，也為未來探索更深層的宇宙奧秘鋪平道路。

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