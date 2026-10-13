古羅馬有賭城？ 法挖出千顆古羅馬骰子

2000年前的古羅馬人可能有自己的「拉斯維加斯」？外媒日前報導，考古學家在法國東北部村莊挖出超過千顆骨製骰子，這批骰子與現代骰子很類似，對面點數相加也是7。出土範圍集中及數量罕見之多，現場還發現帶有幸運女神圖案的錢幣，加上古羅馬人熱衷娛樂，讓考古學家懷疑是賭場，另外也可能是骰子工坊、或宗教儀式用途。

2千年前的賭場

根據《法國自然》日前報導，考古學家7月在法國東北部僅有數百名的小村莊格朗村，逐步挖掘出古老的古羅馬骰子，後續統計完畢確認超過1000顆骨製骰子，其中3顆甚至出現在建築地基內，出土集中及數量罕見之多，讓考古學家迅速排除偶然遺失。

出土的骨製骰子跟現代骰子很類似，主要由動物骨頭製成，表面刻有圓形點數，對面數字相加同樣等於7，部分骰子的刻痕還可能填入蠟與木炭，讓點數更加清晰；現場還發現帶有幸運女神圖案的錢幣，加上古羅馬人熱衷娛樂、也會用於金錢賭博，儘管羅馬法律曾限制賭博活動，但仍讓考古學家懷疑，這可能是古羅馬人的賭場。

不過其他假說也有可能成立，現場也出土疑似祭壇石材碎片，骰子在當代也可能用於占卜，這可能是宗教用途的遺址，另外也未能排除骰子工坊的可能。

骰子使用史

這起遺址考察是在2022年重啟，這裡曾經是羅馬帝國時期重要城鎮，並在前年發現一棟長約4.5公尺、寬3.8公尺的小型建築，外牆圖有紅黃色顏料，隨後陸續挖掘出陶器、動物骨骼、青銅錢幣、大量骰子，疑似年代在2千年前。當前團隊還在試圖確認建築實際功能與確切年代。

不過，古羅馬人並非最早使用骰子的人類，今年4月American Antiquity研究指出，北美原住民可能早在1萬2千年前就用過雙面骰子進行機率遊戲，古羅馬時期的龐貝城也出土大量骰子，酒館壁畫還描繪賭客爭吵場景，甚至發現內部灌鉛的作弊骰子。

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