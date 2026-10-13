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小熊維尼慶百週年 童話故事發揮信仰精神

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
英國溫徹斯特與樸茨茅斯教區近日推出小熊維尼故事教材，引導兒童在日常生活中實踐基督教精神。（Photo by wang binghua on Unsplash under C.C License）
英國溫徹斯特與樸茨茅斯教區近日推出小熊維尼故事教材，引導兒童在日常生活中實踐基督教精神。（Photo by wang binghua on Unsplash under C.C License）

小熊維尼百週年紀念帶來信仰故事！英國溫徹斯特與樸茨茅斯教區近日推出小熊維尼故事教材，引導兒童在日常生活中實踐基督教精神，包括感恩、寬恕、勇氣與喜悅等信仰主題。對此，這些看似單純的童話不僅蘊含深厚美德，更體現了陪伴弱勢與接納不完美的精神。

童話結合聖經價值

今日基督教》報導，為慶祝小熊維尼出版百週年，英國部分教區特別為校園編製了一套九張的課堂反思卡，主題涵蓋友誼、善良、感恩、寬恕、勇氣與喜悅等。這些教材透過原著經典對話與相關聖經經文的對照，鼓勵學童思考如何將美德融入生活，例如：從跳跳虎與小豬的互動中體會同理心，並在平凡日常中尋找微小祝福。

教育界與宗教學者認為，這類教材巧妙避開了生硬的說理，而是透過溫馨的故事細節引導兒童。如此一來，孩子們在閱讀童話的同時，也能建立良善的品格，並學會在面對挑戰時保持盼望與韌性。

故事體現靈性陪伴

天主教國家報》報導，小熊維尼故事充滿「接納原本模樣」的群體氛圍，恰好呼應了基督教傳統中不帶批判的愛與陪伴。天主教作家指出，百畝森林中的角色各自帶有軟弱，像是憂鬱的驢子或膽小的小豬，但社區從未排擠他們。

如今，隨著小熊維尼迎接百年里程碑，全球各地的慶祝活動與文學探討再度掀起熱潮。儘管現代社會充斥著追求完美與效率的壓力，但這些經典角色所傳遞的純真、謙遜與溫暖陪伴，在百年後依然深深撫慰人心。

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