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法國14歲少年吉他盒藏槍入校、射傷校長與教師 還有第3人遭流彈擦傷

中央社／ 奧班12日綜合外電報導
法國南部一所國中今天發生槍擊案，一名14歲男學生持獵槍開火，造成校長和一名教師受傷。 示意圖／ingimage
法國南部一所國中今天發生槍擊案，一名14歲男學生持獵槍開火，造成校長和一名教師受傷。 示意圖／ingimage

法國南部一所國中今天發生槍擊案，一名14歲男學生持獵槍開火，造成校長和一名教師受傷，這名少年隨後遭校方職員奪槍制伏。

法新社報導，警方表示，這起槍擊案發生在馬賽（Marseille）附近城鎮奧班（Aubagne）的約瑟夫拉卡那爾國中（Joseph-Lakanal middle school），現場還有第3人遭流彈擦傷。

當局表示，這起事件看來與近幾週席捲法國的高中生抗議活動無關。警方告訴法新社：「這所國中並未受到高中生抗議影響。」

馬賽副檢察官朱安奈頓（Audrey Jouaneton）指出，嫌犯「進來時背著一個吉他盒，他顯然從這個吉他盒裡拿出一把長槍」。

她說，嫌犯至少開了4槍，包括在當時有師生在場的教室內開槍，黑板上還留有彈痕。

根據當局說法，53歲的校長和37歲的教師目前均無生命危險。

隆河口省（Bouches-du-Rhone）省長魏科斯基（Jacques Witkowski）表示，嫌犯「向校長開槍的動機仍不明，校長大腿和下背部遭飛散的霰彈擊中」。

他說，嫌犯接著朝另一名教師開槍，這名教師大腿遭霰彈擊中，隨後一名校方職員上前奪下嫌犯槍枝；據目前所知，嫌犯「過去並無任何犯罪或激進化的紀錄」。

這所學校學生莎拉（Sarah）告訴法新社，她在上西班牙文課時聽到火災警報響起，於是走到走廊上，她和同學們在那裡與槍手「撞個正著」。

她說：「他開始開槍，並說『我只衝著老師來，不是針對學生』。」

當局針對這起事件，已依殺人未遂罪嫌展開調查。

親赴現場視察的法國內政部長努涅斯（LaurentNunez）表示，嫌犯的父母已被警方拘留，調查人員「正試圖釐清這名少年究竟是如何取得這把槍」。

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