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兩國關係冷…日本濱壽司插旗中國逆勢狂開200家 年輕人瘋「窮鬼」美食

聯合新聞網／ 綜合報導
雖然目前中日外交關係深陷冰點，日本「濱壽司」卻在中國市場逆勢成長。圖／擷自臉書粉專「Hamasushi Taiwan はま寿司 台湾」
雖然目前中日外交關係深陷冰點，日本「濱壽司」卻在中國市場逆勢成長。圖／擷自臉書粉專「Hamasushi Taiwan はま寿司 台湾

雖然目前中日外交關係深陷冰點，日本外食龍頭善商控股（Zensho）旗下的「濱壽司」卻在中國大陸市場逆勢狂飆。據日媒「President Online」報導，在中國景氣低迷與青年就業壓力加劇之際，濱壽司短短兩年間從原本約50家門市急速擴張4倍、一舉突破200家大關，在外交寒流中創出驚人成績。

濱壽司能迅速擄獲當地消費者的心，關鍵在於精準切中市場需求的營運策略：

•極高CP值的「窮鬼壽司」

主力品項定價僅人民幣8至10元（約台幣38至48元），高價品項約人民幣28元（約台幣134元），平均客單價約人民幣87元（約台幣417元），比當地同業便宜近三成。極高性價比讓追求省錢的年輕人自嘲搶吃「窮鬼壽司」，認為是平價享受正宗和食的替代首選。

•貼近在地需求的溫熱料理

打破日本壽司純生冷的既定印象，將菜單調整為「七成冷食、三成熱食」，推出小火鍋與炙燒甜品，大幅拓展女性與不習慣生食的客群。

•一人獨享友善空間

店內規劃高隔板個人吧檯，結合平板點餐與專用軌道直送，精準切中不喜社交、偏好獨自用餐的單人商機。

此外，在食材來源與避險上，為因應中國對日本水產的進口禁令與政治風波，濱壽司建立起不依賴日本產地的食材採購網，改用福建海鮮、山東鵝肝與俄羅斯魚貨，確保供貨無虞。以親民價格、在地化菜單與彈性的在地食材供應鏈，成功地在逆風的政治局勢中創造外食奇蹟。

迴轉壽司 中日關係 中國 日本

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