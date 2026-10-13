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赴北海道注意！百年前雪季火山噴發釀慘劇 十勝岳趕工攔砂壩

聯合新聞網／ 綜合報導
火山地熱持續沸騰，北海道十勝岳警戒升級滿月。 圖／Pakutaso
火山地熱持續沸騰，北海道十勝岳警戒升級滿月。 圖／Pakutaso

日本北海道十勝岳自9月12日噴發警戒調升至第三級（入山管制）已滿一個月，據日媒「北海道文化放送」報導，目前山麓周邊正全力加速進行各項防災工程，與時間賽跑。

為預防火山噴發引起的土石洪流，當局於山麓擴建攔砂壩，開挖深達3公尺的滯洪空間，預計11月底完工後可阻擋約2.6萬立方公尺的泥流，並陸續加裝泥流感測器與監視器，亦新設堤防將泥流引導至河川以保護溫泉區。面對即將來臨的降雪期，工程人員連週末也停止休假，不停趕工。

官方之所以如此高度戒備，源於百年前的慘痛記憶。1926年十勝岳噴發時，高溫噴發物迅速融化山坡積雪，形成夾帶大量火山灰與土石的「融雪型泥流」，造成144人死亡與失蹤的重大慘劇。鄰近的上富良野町不敢大意，已儲備6000人份的食糧和飲水，並陸續搬到附近三所避難設施，同時透過廣播隨時播報最新火山動態，提醒居民提前做好冬季避難準備。

不過，專家提醒泥流威脅並不限於積雪期。北海道大學地震火山研究觀測中心青山裕教授分析，當年泥流的驚人水量並不只有積雪融化那麼簡單。十勝岳的地下水十分豐富，一旦山體內部的大量高溫溫泉水噴發湧出，即使在無雪季節亦可能引起大規模泥流。札幌管區氣象台則指出，近期地震雖有減少，但地熱活動依然持續活躍，呼籲民眾切勿掉以輕心，務必先確認防災地圖與避難動線，以保護自身安全。

火山爆發 北海道 降雪 日本

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