影／巴黎400年歷史地標「紅孩兒市場」大火！17個攤商燒毀淪廢墟

法國巴黎擁有逾400年歷史、被譽為「巴黎最酷市場」的紅孩兒市場（Marché des Enfants Rouges），於當地時間11日深夜至12日凌晨發生火警，約1000平方公尺的市場陷入火海，造成部分金屬結構坍塌、17個攤位付之一炬。消防當局出動超過150名消防員及50輛消防車搶救，所幸大火未蔓延至周圍建築，且未造成嚴重傷亡，起火原因仍待調查。

這座歷史悠久的市場位於巴黎市中心著名的瑪黑區（Marais），是巴黎現存最古老的室內食品市場，每天吸引數千名當地居民與觀光客造訪。12日上午的紅孩兒市場只剩焦黑骨架，所有入口均遭封鎖。

巴黎消防局中校德布維耶（Pierre de Bouvier）表示，消防單位於凌晨4時15分左右接獲通報，但消防員抵達時，猛烈火勢已吞噬約1000平方公尺的市場，造成部分金屬結構坍塌、17個攤位遭到燒毀。 他形容現場慘況時直言：「什麼都不剩。」

紅孩兒市場創立於1615年，當時正值法王路易十三統治時期，至今已有411年歷史。市場名稱源自附近一所成立於1536年的孤兒院「紅孩兒收容所」（Hospice des Enfants Rouges），由於院內孤兒習慣穿著紅色衣服，因此得名。這所孤兒院於1772年關閉後，市場便以「紅孩兒」命名，紀念曾在此生活的孩子。

紅孩兒市場1982年被列為歷史古蹟，卻在不久後險遭拆除，當時巴黎市政府計畫將市場改建為地下停車場等設施，引發居民強烈反彈。當地居民與藝文界人士發起抗議，並獲得數萬人連署支持，最終成功保住市場。

市府於1990年代中期放棄拆除計畫，轉而斥資1300萬法郎、耗時6年整修市場，並於2000年重新開幕。

整修後的紅孩兒市場逐漸轉型為巴黎著名的美食地標。

除了保留蔬果、肉品、起司及魚販等傳統攤位，也聚集十多家供應法國、黎巴嫩、摩洛哥、日本及其他各國料理的美食攤商，成為當地居民與觀光客喜愛的用餐場所。

旅遊指南Time Out更將紅孩兒市場譽為「巴黎最酷的市場」，美國美食網站Food & Wine今年也將其列為全球街頭美食市場第5名。

巴黎市中心紅孩兒市場11日深夜至12日凌晨發生火警，約1000平方公尺的市場陷入火海，造成部分金屬結構坍塌、17個攤位付之一炬。法新社