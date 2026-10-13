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強震餘波未平 巴拿馬再傳規模6.0地震

中央社／ 巴拿馬市12日綜合外電報導
巴拿馬9日才發生規模7.7強震。 新華社
巴拿馬9日才發生規模7.7強震。 新華社

歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，巴拿馬今天發生規模6.0地震，震源深度35公里。

路透社報導，巴拿馬9日才發生規模7.7強震，造成全國中部數個省分數百棟房屋和基礎設施受損，政府已宣布全國進入緊急狀態，後來更陸續記錄到300多次餘震。

根據緊急應變當局說法，9日強震並未造成死亡，但至少有27人受傷、近900棟房屋受損。當局警告，隨著偏遠社區的災情評估持續進行，受災統計數字可能還會攀升。

當局指出，在那次強震中，受災最嚴重的省分包括山多斯（Los Santos）、哥克列省（Cocle）、維拉瓜斯（Veraguas）和艾雷拉省（Herrera）。

巴拿馬 強震 地震

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