強震餘波未平 巴拿馬再傳規模6.0地震

《廣東話的世界》一書作者為東京都立大學人文科學研究科教授飯田真紀，她以流行音樂與電影為線索，帶讀者深入香港以及遍布全球的廣東話世界，說明廣東話不只是盛行於港、澳的語言，而是另一種中文。

2026-10-13 09:56