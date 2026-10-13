訪菲赴陸 川普下月再會習

兩名歐洲官員向ＣＮＮ透露，美國川普政府已警告烏克蘭及其歐洲盟友，如果烏克蘭不停止攻擊俄羅斯能源設施，美國可能暫停與烏克蘭共享情報，並中止歐洲各國為烏克蘭購買美國武器的安排。報導說，美國國務院與國防部上周末向烏克蘭及歐洲官員發出警告，美軍也直接向烏克蘭軍事指揮官傳達上述訊息。

2026-10-13 00:00