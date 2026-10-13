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訪菲赴陸 川普下月再會習
白宮十一日說，美國總統川普十一月十六日將在馬尼拉出席東協峰會，接著前往大陸深圳，參加十一月十七日至十九日舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議。
一位美國官員提到，菲律賓總統馬可仕已多次邀川普訪菲。
川普上次正式訪菲是二○一七年出席東協峰會。
川普訪菲後將轉往深圳參加ＡＰＥＣ領袖會議，和大陸國家主席習近平會面。這將是兩人今年第三度會面，川習可望十二月在美國邁阿密召開的廿國集團（Ｇ20）峰會第四度會面。
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