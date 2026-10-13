斷軍援要脅 美禁烏襲俄能源設施

兩名歐洲官員向ＣＮＮ透露，美國川普政府已警告烏克蘭及其歐洲盟友，如果烏克蘭不停止攻擊俄羅斯能源設施，美國可能暫停與烏克蘭共享情報，並中止歐洲各國為烏克蘭購買美國武器的安排。報導說，美國國務院與國防部上周末向烏克蘭及歐洲官員發出警告，美軍也直接向烏克蘭軍事指揮官傳達上述訊息。

金融時報率先報導美國威脅停止情報共享及武器採購消息。報導引述歐洲官員透露，美方致電烏克蘭及歐洲國家，要求基輔停止攻擊俄羅斯煉油廠，否則可能中斷歐洲透過「烏克蘭優先需求清單」（ＰＵＲＬ）機制採購美國武器管道，並停止分享情報。

一名接獲美國國防官員電話的人士說，「他們打給基輔也打給歐洲所有人」。白宮拒絕證實相關通話。

一名歐洲官員表示，情報共享及歐洲採購美製武器提供烏克蘭的ＰＵＲＬ機制，對烏克蘭「至關重要」，並形容美方這項威脅對基輔及其盟友來說是「悲傷的一天」。

救援人員十二日在哈爾科夫公寓門口躲避俄軍無人機空襲。路透

如果美國真的採取行動，暫停這些支援將立即影響烏克蘭防禦能力。美國情報有助於烏克蘭防禦俄羅斯彈道飛彈攻擊。這些情報包括飛彈發射裝置位置、攻擊目標、飛行方向與預計抵達時間等資訊。至於暫停武器採購，影響最大的可能是愛國者防空系統攔截飛彈，烏克蘭目前已極度缺乏這類攔截飛彈。

美國總統川普曾在二○二五年三月暫停與烏克蘭共享情報，當時烏克蘭總統澤倫斯基與川普在白宮橢圓辦公室會面發生激烈爭執。之後烏克蘭接受美國提出的停火方案，美國才恢復與烏克蘭情報共享。

川普一直將全球柴油價格上漲歸咎俄烏戰爭，並要求雙方停止攻擊能源設施。而美國與伊朗的戰爭，也進一步推高能源價格。