印尼野火燒毀305棟民宅 新加坡推霧霾醫療補助

印尼邦加勿里洞省野火已蔓延至人口稠密的住宅區，造成305棟民宅全毀，約500人撤離。印尼野火引發的霾害也影響鄰國，新加坡今天推出霧霾相關疾病醫療補助，馬來西亞部分地區仍持續停課。

路透社報導，印尼正遭遇11年來最猛烈野火，火勢主要集中在蘇門答臘島（Sumatra）與婆羅洲（Borneo）。

這是今年首有野火造成數百棟民宅受損。當地災害應變機構表示，強風導致火勢蔓延至住宅區，造成305棟房屋全毀。

這場野火至少影響1800人，約500人疏散至附近的學校與清真寺，目前未傳出人員傷亡。野火已燒毀8.3公頃的土地。

法新社報導，印尼旱季經常發生野火，但今年的聖嬰現象加劇火勢。這波聖嬰現象預計是過去40年來最強烈的之一。

印尼野火持續釋放有害煙霾，當地已通報數萬起呼吸道疾病病例。鄰近國家也受波及，根據瑞士空氣監測機構IQAir，新加坡今天下午再次成為全球空汙最嚴重的主要城市。

新加坡今天的空氣品質指標（Air Quality Index,AQI）達191，AQI超過150為不健康等級，高於300屬於危險等級。

新加坡政府今天啟動醫療補助方案，讓符合資格的民眾能以較低費用治療霧霾相關疾病。

新加坡衛生部昨晚發布聲明指出，補助適用「過敏性鼻炎、氣喘、支氣管炎、結膜炎、慢性阻塞性肺病、上呼吸道感染及其他相關併發症」等疾病。

大部分符合資格的新加坡民眾，每次就醫自付額最高為新幣10元（約新台幣250元），年滿67歲長者最高則為新幣5元。

新加坡全國職工總會（National Trades UnionCongress）今天也宣布，公共運輸從業人員與外送員可免費領取N95口罩。

鄰國馬來西亞的空氣品質略有改善，大部分地區的學校今天恢復上課，但柔佛州（Johor）南部、首都吉隆坡與中部雪蘭莪州（Selangor）部分地區的學校仍維持停課。

馬來西亞廉航飛螢航空（FireFly）自本月10日起暫停往返吉隆坡附近蘇丹阿卜杜勒．阿齊茲．沙阿機場（Sultan Abdul Aziz Shah Airport）與新加坡實里達機場（Seletar Airport）的航班。

飛螢航空今天宣布，出於安全考量，停飛措施將延長至明天。