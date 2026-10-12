尼泊爾洪水沖毀健行路徑 逾百外國人受困

尼泊爾中部一條河流週末發生洪水，沖毀多條健行路徑與橋樑，官員今天表示，超過100名外國健行客受困在不同地點，當局正在進行救援。

路透社報導，位於尼泊爾首都加德滿都西方約100公里的廓爾喀地區（Gorkha）昨天發生山崩，阻塞布達甘達基河（Budhi Gandaki River），導致下游地區淹水。事發之後，當局已救出96人，其中包括9名外國人。

布達甘達基河是翠蘇里河（Trishuli River）的支流，今年8月，翠蘇里河另一條支流發生冰川崩塌引發災難性洪水，造成1457人死亡，至今仍有數千人失蹤。

尼泊爾軍方表示，今天持續進行最新救援行動，不過洪水已經退去。

國家災害應變單位表示，洪水夾帶黑色泥流與漂流物，沖走民宅並毀損基礎設施，其中包括3座水力發電廠，目前為止尚無人員傷亡通報，不過仍有5名村民失聯。

馬納斯魯保育區計畫（Manaslu Conservation AreaProject, MACP）下有一條熱門健行路線，該計畫官員歐吉哈（Bhuwan Raj Ojha）表示，超過100名外國健行客因部分路徑被沖毀無法返回，受困於不同區域。

國際山區整合發展中心（International Centre forIntegrated Mountain Development, ICIMOD）表示，根據該中心檢視尼泊爾當局提供的初步資訊，這次洪水可能是山崩臨時阻塞河道之後阻塞處潰決所致。