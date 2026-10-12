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菲律賓眾議院通過法案 未滿13歲兒童禁用社群媒體
菲律賓眾議院今天通過一項禁止未滿13歲兒童使用社群媒體的法案，朝限制未成年人使用社群平台邁進一步。
路透社報導，隨著社會大眾日益擔心社群媒體影響兒童健康和安全，菲律賓成為最新一個設法遏制未成年人使用社群平台的國家，加入希臘、葡萄牙、澳洲、馬來西亞和印尼等國行列。
菲律賓參議院近來通過一項類似法案後，眾議院也以壓倒性票數支持限制未成年人使用社群媒體。
參眾兩院需要協調各自通過的法案版本，並提交一項最終草案交付總統批准。參議院版本禁止未滿18歲者註冊社群媒體帳號，較眾議院通過的草法案更嚴苛。
菲律賓6月以來發生3起校園槍擊案，再次引發外界熱議兒童使用社群媒體和觸及網路內容一事，進而促使國會立法。
菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨天表示他持續研議參院通過的法案，指出全面禁用社群媒體恐使兒少隱瞞網路活動，導致他們更容易受到網路誘騙和虐待。
短影音平台TikTok、影音平台YouTube母公司Alphabet，以及臉書（Facebook）和Instagram母公司Meta Platforms等業者，暫未回應有關菲律賓眾議院通過兒少社群禁令的置評請求。
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