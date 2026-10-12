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80年長跑秘訣！美國夫婦揭婚姻長青關鍵 信仰和包容讓他們攜手相伴

台灣醒報／ 記者莊宇欽／台北報導

如何維持長達八十年的幸福婚姻？一對美國夫婦近日慶祝結婚八十週年，並分享他們維持婚姻長青的關鍵在於上帝的恩典、日常溝通、相互包容以及永不放棄的精神。隨著現代社會離婚率的攀升，這對高齡夫妻為現代伴侶，提供了解決衝突與經營家庭關係的寶貴智慧。

基督愛中化解衝突

Crosswalk》報導，美國高齡夫婦艾琳和戈登比特利攜手走過八十年歲月，背後藏有深厚的基督信仰與維繫婚姻的重要原則。他們指出，婚姻並非一路平坦，難免會遇到意見分歧與生活挑戰，然而，雙方始終倚靠聖經教導保持坦誠溝通，並在遇到爭執時選擇以愛傾聽而非爭吵。

信仰團體與家庭諮詢專家對此表示肯定，認為長壽婚姻的背後往往具備基於信仰的情緒調節能力與韌性。儘管時代變遷為當代家庭帶來更多壓力與變數，但夫妻之間敬畏神、相互尊重與共享信仰價值觀，依然是維持長期穩定關係不可或缺的基石。

相互包容長相廝守

人物報》報導，夫婦倆在受訪時強調「不可含怒到日落」，並且要在日常生活中學會像基督饒恕我們一樣互相妥協與包容。丈夫與妻子一致認為，婚姻是上帝所設立的聖潔盟約，需要雙方共同付出與耐心經營，才能在漫長歲月中攜手相伴、白頭偕老。

儘管社會各界對婚姻制度的看法日趨多元，但這類源於信仰、歷久彌新的長久愛情故事，透過上帝不斷的愛與支持，夫妻之間可以更穩固地走過人生每一個階段，展現出恆久不變的情感價值與信仰見證。

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