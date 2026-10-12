骨頭密度低恐失智！認知功能衰退更顯著 代謝問題釀雙重退化

骨骼變弱暗示著大腦正加速老化！美國腦科學研究指出，脊椎骨礦物質密度偏低的群體，其大腦白質結構受損速度較快，認知功能衰退也更為顯著。專家分析，骨骼與大腦的雙重退化並非直接互為因果，而是可能受胰島素抵抗、血脂異常及更年期變化等共同代謝因素所驅動。

骨質流失影響白質

《ScienceAlert》報導，約翰霍普金斯大學研究團隊透過放射學分析，探討脊椎骨礦物質密度與認知能力下降、大腦影像受損指標之間的長期關聯。研究結果顯示，骨密度較低者的大腦白質結構變化較為劇烈，且表現出更快的認知功能衰退趨勢。

如今，利用AI演算法從胸部電腦斷層掃描中精確計算脊椎骨密度，能讓醫界連結過往被孤立研究的退化性疾病。專家指出，特定大腦區域的白質異常與執行功能、工作記憶及注意力密切相關，這意味著基線骨密度可作為預測大腦老化與功能退化的重要訊號。

代謝因子驅動退化

《News-Medical》報導，研究團隊特別澄清，這項發現並不意味著骨質疏鬆症直接導致失智症，而是反映出一種潛在的代謝症候群同時引發了骨骼與神經系統的退化。對此，包括胰島素抵抗、血脂異常以及更年期生理變化等，都可能是加速這兩大器官老化的共同背後推手。

雖然仍需要更長期的臨床追蹤來確定骨密度下降是否必然轉化為失智症，但這項研究為早期篩檢開闢了新途徑。因此，臨床上在進行肺癌篩檢或鈣化追蹤的胸部CT掃描時，若能順帶評估脊椎骨密度，將有助於及早識別出大腦認知功能衰退的高風險族群並進行介入。

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