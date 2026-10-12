韓國校園暴力手法翻新 近8成涉案者幾乎未受嚴厲懲處

韓國國會議員今天表示，新型態校園暴力通報件數正呈現上升趨勢，其中包括強迫遭霸凌學生進行肢體鬥毆，且許多涉案學生幾乎未受到嚴厲懲處。

韓聯社報導，他援引教育部相關數據指出，2024年至今年8月期間，校園紀律委員會共審查了490起此類暴力案件。

執政黨共同民主黨議員韓秉道（Han Byung-do）說，涉案的1232名學生共受到1961項懲處，其中77.7%、共1523項屬於輕度處分，不會留下正式紀錄，包括要求當事人書面道歉及與受害者保持距離等。

在這些懲處措施中，涉及停課或轉學占不到1成，僅193項。

根據報導，韓國青少年最近流行一種稱為「野蠻對決」的街頭互毆遊戲，強迫受害者同意參與肢體鬥毆。

韓秉道表示，當局應制定詳細的指引方針，以釐清在籌辦、旁觀、拍攝或散播鬥毆影片等行為的涉入程度，從而辨識出那些假借同意之名的脅迫行為。

韓國警方也警告，即使雙方同意，甚至簽署書面免責協議，「野蠻對決」仍屬犯罪。