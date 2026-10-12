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歐盟：聖嬰現象異常猛烈 太平洋關鍵海溫破紀錄

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導

歐盟氣候監測機構今天表示，隨聖嬰現象持續增強，太平洋一處關鍵海域水溫9月已創下歷史新高，再次凸顯這輪聖嬰現象異常猛烈的威力，全球高溫超標的情況恐延續到2027年。

法新社報導，全球氣象預報機構近幾個月來不斷警告，這次聖嬰現象可能成為有觀測紀錄以來最強的一次；外界原本預計這次聖嬰現象今年稍晚才會達到高峰，如今卻已率先打破紀錄。

聖嬰現象是自然氣候週期中的暖化階段，會讓熱帶太平洋海溫升高，引發極端天氣變化，增加乾旱和洪災風險，同時讓人為造成的全球暖化雪上加霜。

歐盟「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus ClimateChange Service）表示，用來判斷聖嬰現象的太平洋關鍵海域Nino 3.4，上個月海面溫度達到攝氏29.7度，創下「歷史新高」。

哥白尼氣候變化服務指出，這項數據超越1982至1983年、1997至1998年和2015至2016年幾次強烈聖嬰現象的峰值，「凸顯當前這輪聖嬰現象異常強烈的威力」。

不過，哥白尼氣候變化服務在給法新社的聲明中說，目前「還無法斷言當前這輪聖嬰現象就是有紀錄以來最強的一次」。

由於氣候變遷使海洋溫度上升，可能導致近年的聖嬰現象表面數值上看起來比過去更強，因而增加進行歷史對比的複雜度。

哥白尼氣候變化服務表示，他們採用了一項把熱帶海洋暖化也納入考量的新指數，扣除暖化的影響後，結果顯示這次聖嬰現象目前還沒有比過去的幾次更強；根據9月觀測到的數值，「這顯示聖嬰現象異常強烈，特別是考慮到這場氣候事件高峰甚至還沒到」。

不過，各國預報單位判斷聖嬰現象的標準不盡相同。日本氣象廳9日表示，聖嬰現象已達「有紀錄以來最強的強度」，監測區的水溫已比正常值高出攝氏4度。

哥白尼氣候變化服務主任布諾坦普（CarloBuontempo）在聲明中說：「我們正經歷新一波連續數月氣溫比工業化前高出攝氏1.5度的週期，而且強烈的聖嬰現象仍在增強，這種態勢可能延續到2027年。」

科學家表示，減少化石燃料的溫室氣體排放至關重要，唯有如此才能縮短升溫「超標」攝氏1.5度的時間，並盡快讓氣溫降下來。

歐盟 聖嬰現象 暖化

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