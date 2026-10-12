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存在150年！牛仔褲「神秘小口袋」不是裝零錢 老店曝原始用途

聯合新聞網／ 綜合報導
牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。 示意圖／Ingimage
牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。 示意圖／Ingimage

牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。據日媒「熊本放送」報導，熊本市經營一甲子的老牌牛仔褲專賣店「Sanwa」社長梅田實雄指出，這個迷你口袋的正式名稱原本是「錶袋」（Watch Pocket），最早是為了收納當時男士必備的懷錶而設計。

這項跨越150年的經典設計源自牛仔褲鼻祖「Levi's 501®」。Levi's官方紀錄顯示，品牌創始人與夥伴於1873年取得鉚釘補強工作褲專利時，右前側就已配置專屬的懷錶袋。

值得一提的是，早期的牛仔褲其實僅有四個口袋，左後方的口袋是日後才追加的「第五個口袋」，足見錶袋在設計之初的重要性。日後Lee、Edwin等品牌爭相以此為範本，才成為全球牛仔褲的標準設計。

隨著腕錶普及與懷錶退場，小口袋的用途逐漸轉變為收納硬幣、鑰匙或戒指，因而有了「零錢袋」（Coin Pocket）的稱呼。也有網友留言提到以前曾放過iPod nano和折疊的紙鈔。梅田社長觀察，昔日為容納懷錶，袋口約有三指寬，如今縮減至兩指寬，恰好能放進銅板。

儘管在電子支付普及的現代，零錢使用率大幅降低，但這只小口袋早已超越實用性的考量，成為牛仔褲歷經一世紀半仍不可動搖的經典設計。

牛仔褲 零錢

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