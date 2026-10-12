披薩就該獨享！在義大利分食恐惹怒店家 專家揭3主因：糟蹋師傅手藝

Yahoo Japan的生活風格作家、定居日本20年的義大利人Massi，在專欄中指出，亞洲文化裡，披薩常被當成餐桌上大家一起分享的「大盤料理」。不過，在義大利的飲食文化裡，熱騰騰的披薩送上桌時不會預先分切，且是每人一把刀叉獨享整張，絕不分食。這並不是冷漠或小氣，而是義大利人的飲食哲學與堅持。

Massi分析義大利人「拒絕分食」的三大主因。首先，義大利人認為披薩是一道完整的「個人套餐」，食客會根據當天的身體狀況精準挑選配料，從第一口到最後一口的餅皮邊緣都是精心構思的風味敘事，分食只會打亂節奏。

第二個原因，披薩是「與時間和溫度賽跑」的美食。高溫柴燒出爐的黃金賞味期僅數分鐘，若忙著分切，熱氣散去、餅皮受潮軟塌、起司硬化，形同糟蹋了師傅的手藝。

第三則是展現對「個人領域與自由」的尊重，每個人全權為自己的味蕾負責，既不必在口味上相互妥協，也無需在最後一塊披薩前客套推託。

這種觀念隔閡去年也曾引發爭議。16名台灣旅客赴義旅遊時合點5份披薩，遭當地餐廳老闆拍片上傳社群以義語訕笑公審，在台義兩地引起網路炎上。這起事件凸顯了亞洲與義大利的文化鴻溝。亞洲習慣「合菜分食」，講求同桌共享、彈性調整食量以避免剩食。但在義大利飲食邏輯中，披薩是神聖不可分割的「獨立主餐」，「一人一張」才是基本常識。

出國旅遊時理解彼此對餐點的認知差異，才能減少類似的誤會，真正體會在地文化的美好。