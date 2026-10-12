2050年恐無咖啡可喝！氣候暖化重創產地 日本研發替代品「盲測難辨」

男偶像的結婚聲明並不算新鮮事，例如與女明星結婚的前SMAP的木村拓哉、前V6的長野博、岡田准一、森田剛、坂本昌行、前Kinki Kids的堂本剛，以及與一般女性結婚的嵐團員櫻井翔和相葉雅紀等人，都是星達拓（前傑尼斯）藝人。然而重岡大毅的事件所引發的粉絲議論，甚至是之後的退團與結束活動，顯示不論對粉絲或偶像本身而言，如何看待「偶像」與「結婚」這件事情，都無法只以一個單純的事實去理解。

2026-10-12 09:35