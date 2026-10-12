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2050年恐無咖啡可喝！氣候暖化重創產地 日本研發替代品「盲測難辨」
據日媒FNN報導，全球咖啡正面臨嚴峻的「2050年危機」，未來日常隨手一杯咖啡恐成奢侈享受。因全球氣候暖化，專家預估赤道周圍適合種植咖啡的地區將銳減約一半。再加上外來蟲害肆虐，對農作物造成毀滅性衝擊。
以巴布亞紐幾內亞為例，果實內正常應有兩顆豆，如今萎縮成單顆豆比率日漸頻繁，讓產量直接腰斬。噴藥防治無效加上成本不堪負荷，讓不少農民心灰意冷，紛紛棄耕改種胡蘿蔔或紅甜菜，造成全球供給量劇烈下滑。
在產量急遽萎縮的同時，亞洲市場的需求爆發更進一步提高全球的咖啡豆價格。過去以茶文化為主的東南亞與南亞，飲用咖啡的人口激增。中國更掀起空前的咖啡熱潮，消費量在短短5年內幾乎翻倍。產量銳減碰上亞洲市場的龐大需求，促使咖啡豆期貨價格屢創歷史新高。全球第四大咖啡消費國日本首當其衝，豆商與自家烘焙咖啡館苦不堪言，原豆進貨成本飆漲1.5至2.5倍，面臨「採購困難且成本失控」的雙重考驗。
面對原料恐將斷炊的威脅，日本產業界正積極研發創新方案自救。飲料大廠DyDo DRINCO研發出完全不使用咖啡豆的限量「替代咖啡」拿鐵。研發團隊鎖定咖啡特有的苦味與醇厚感，巧妙結合「鷹嘴豆」與「菊苣」，盲測時連受試者都無法分辨真偽。此外，和歌山縣農園亦投入溫室培育，成功讓咖啡樹適應攝氏5度的低溫環境，全力推動「國產咖啡」自給自足。面對迫在眉睫的挑戰，日本正積極與氣候變遷賽跑，希望日常的咖啡時光，到了2050年依然是人人都能享有的美好。
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