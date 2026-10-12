日本冰品混入血液！樂天稱「原因不明」不召回 網炸鍋：不知吸了幾包

據日媒ENCOUNT報導，樂天（LOTTE）人氣袋裝冰淇淋Coolish驚傳混入血液。

一名育有2歲女兒的20多歲女性shiori，日前在社群平台發文指出，在打開香草口味冰淇淋準備餵女兒時，因整袋還是硬的，便揉捏包裝後試著擠出來。但擠出的冰淇淋卻混有粉紅色，所以把當時的狀況錄下來通知樂天公司。原本這個媽媽以為是混了草莓口味，但沒想到經樂天中央研究所檢驗，正式報告出爐後赫然證實該異物為「血液」，震驚所有消費者。

面對這場食安風暴，樂天隨後派員退還180日圓（約台幣36元）並回收商品，坦承檢驗出血液成分。但樂天解釋，冰淇淋原料運送採密閉管線，且以無人接觸的自動化充填入袋，員工亦全程配戴口罩。經比對製造日報與同批保存樣本皆無異常，因此以「產線混入機率極低、無法認定混入原因」結案，並以未確認製程疏失為由，表態暫不考慮自主召回產品。事實上，樂天去年旗下的「巧克力派」傳出混入牙齒時，同樣以此理由交代，引起消費者極大不安。

對此，醫師伊勢呂哲指出，微量血液吞入腹中雖感染風險低，但若口腔內有傷口仍難保感染C肝或HIV的機率為零。他更點出檢驗技術早已能分辨人血或動物血，業者僅稱「是血液」卻未交代來源與路徑，無助於化解恐慌。日本網友亦群起撻伐，直言多數消費者都是直接對嘴吸食，恐有人早不知情吃下肚，樂天一句「原因不明」且不收回產品，處理態度令人難以接受。