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立陶宛博物館「中世紀日」 刀劍交鋒重現古城風貌

中央社／ 維爾紐斯12日專電

立陶宛國家博物館10日舉辦年度「中世紀日」文化活動，透過傳統烹飪、古老工藝及戰士表演，重現中世紀生活樣貌。今年活動聚焦飲酒文化，從酒杯、角杯等器皿及考古發現，探索昔日市民的生活習慣與社會地位。

走進立陶宛國家博物館維爾紐斯防禦城牆堡壘分館（Bastion of the Vilnius Defence Wall）「中世紀日」文化活動現場，穿著中世紀服裝的女士以吊掛的鐵盤、鐵鍋在明火上烤餅、熬煮穀物粥；腰間佩劍、打扮如同士兵的男子穿梭場內；木工師傅則熟練地揮動斧頭削切木材，逐步打造出平滑的木製盤子。

考古學家、活動主辦人盧塔奈特（AustėjaLuchtanaitė）接受中央社訪問表示，「中世紀日」活動與傳統博物館展示最大的不同，在於參觀者不是只能隔著玻璃觀看文物，而是可以親手觸摸、實際體驗，甚至透過現場烹煮的食物，感受中世紀生活的氣味與滋味。

盧塔奈特指出，歐洲各地都有中世紀歷史重現活動，但維爾紐斯的活動特別著重這座城市本身，希望透過具體的生活場景，讓民眾認識維爾紐斯的歷史，而不只是概括了解中世紀文化。

今年活動以「尊貴的維爾紐斯」（Taurusis Vilnius）為主題，透過酒杯、動物角器皿及其他飲器，探索當地中世紀的飲酒文化。

盧塔奈特指出，飲酒不僅存在於日常生活，也與城市慶典、家庭聚會及政治決策等場合有關。當時人們使用的器皿各有不同，有人以動物角飲酒，有人使用木製飲具，也有人使用簡單的杯子，這些差異都能成為理解歷史的線索。

隨著玻璃器皿傳入當地，飲酒文化也出現不同面貌。盧塔奈特進一步介紹，考古發現顯示，早期玻璃器皿曾從羅馬地區傳入，立陶宛的古聚落克爾納韋（Kernavė）以及維爾紐斯的統治者宮殿遺址，都曾發現與遠方貿易往來有關的玻璃製品，其中包括來自敘利亞的玻璃。

「中世紀日」最受歡迎的節目之一為中世紀戰鬥表演。歷史武術團體成員身穿仿古盔甲、手持兵器，在場上展開對決與競技，吸引大小朋友圍觀。斧劍交鋒、金屬碰撞聲此起彼落，讓觀眾彷彿穿越時空，置身數百年前的戰鬥現場。

駐立陶宛德國軍人魏里奇（Yannis Weirich）帶著孩子到場參加活動。他表示，「中世紀日」是很棒的活動，尤其對孩子而言，能透過親身體驗認識中世紀的文化與生活，從中學習歷史知識，孩子們也相當喜歡這樣的活動。

參與活動的歷史團體成員現場示範與解說，展示珠寶製作、柳條編織、木勺製作、兵器鍛造、紡織及歷史陶器等傳統工藝，帶領民眾認識各項工藝的特色，以及背後蘊含的歷史故事與文化發展。

立陶宛 博物館 考古

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