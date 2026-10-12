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美陸戰隊轉型「守勢作戰」 我恐須持久獨扛共軍火力

颶風西蒙墨西哥海岸外徘徊 預報帶來暴雨和猛烈強風

中央社／ 墨西哥瓦拉塔港11日綜合外電報導

颶風西蒙今天稍微調整行進方向，氣象預報顯示，它不會登陸，但是掠過墨西哥海岸時將會夾帶暴雨和猛烈強風。

法新社報導，颶風西蒙（Hurricane Simon）在沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale）5級颶風強度當中屬於4級，目前移動緩慢，仍具危險性。

天氣預報原先預計它將於當地時間中午時分登陸，但是颶風獵人飛機蒐集到的資料顯示其移動速度放緩，只會來到距離哈里斯科州（Jalisco）海岸約15公里處。

即使不會登陸，墨西哥氣象局長瓦茲蓋斯（FabianVazquez）告訴法新社：「整個氣旋的雲帶，或者說最猛烈部分，仍將影響沿海社區。我們將會遭遇非常嚴重影響，特別是沿海地區的強風。」他表示，浪高可能達9公尺，而且會有極端大雨。

西蒙是太平洋本颶風季最新的颶風，強勁聖嬰現象導致洋流暖化並且削弱風切，風暴因而得以增強。相較之下，聖嬰現象讓大西洋颶風季相對平靜。

美國國家颶風中心（National Hurricane Center）最新通報指出，西蒙持續風速達每小時230公里，以時速11公里緩慢移動。

哈里斯科州民防部門的氣象專家孔米（BorisComi）指出，西蒙已經在墨西哥沿海「幾乎停滯」，這代表「會帶來更長時間大雨」、「增加民眾受災風險」。

颶風一旦登陸也會減弱。不過，氣象局長瓦茲蓋斯說，若沿著海岸線平行移動，颶風「能維持在較高強度」。

颶風 墨西哥 暴雨

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