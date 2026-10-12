示威前被捕 印度「蟑螂運動」領袖獲釋

印度青年發起的網路「蟑螂運動」創辦人及另二名領袖十一日獲釋。律師表示，印度當局為阻止一場要求首席選舉專員下台的大型示威活動，在十日拘留這三人。

法新社報導，「蟑螂人民黨」（ＣＪＰ）表示，原定十日在新德里舉行的示威活動開始前，就有數千名抗議者遭拘留。這場示威是反對派陣營經過數周動員的結果，起因是印度選舉委員會被控在全國選民名冊修訂作業過程中有不當行為。

「蟑螂人民黨」創辦人迪普克及另外二名領袖從孟買搭機抵達新德里，尚未下機便遭到拘留。這個青年運動起因於今年五月，印度首席大法官坎特將失業與攻擊體制的年輕人比作「蟑螂」，激怒迪普克順勢創黨，迅速獲得年輕人響應。

ＣＪＰ首席律師辛赫在社群發文表示，迪普克等人已獲裁定釋放，條件是「一年內不得擾亂公共秩序」。

印度媒體報導，這次修訂工作導致選民名冊上超過一億三千三百萬個姓名遭到刪除。選委會則表示，這項作業旨在刪除重複登記、已故人士及不實登記資料。

批評者認為，這項作業對少數族群影響尤巨，尤其是穆斯林，因此可能有利於總理莫迪領導的印度人民黨。

十日的拘留行動引發反對派領袖強烈批評，他們指控莫迪政府打壓異議。聯合國人權事務高級專員也呼籲，立即無條件釋放所有「遭到任意拘留」的人士。

ＣＪＰ及在野國大黨領袖拉胡爾．甘地都誓言，就算遭當局鎮壓，仍將繼續發動示威。拉胡爾表示，國大黨及大批印度青年十二日將「再次上街頭」，「莫迪及其政府愈強力鎮壓，Ｚ世代和學生的怒火就會愈高漲」。