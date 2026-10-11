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男擅闖動物園老虎禁區被咬死！狂喊「不不不」駭人畫面曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
英國約克郡野生動物園10日發生駭人命案，一名男子不明原因闖入老虎活動區，隨即遭到一隻體型龐大的西伯利亞虎猛烈攻擊。圖／截自@Rimmesfk在X的影音
英國約克郡野生動物園10日發生駭人命案，一名男子不明原因闖入老虎活動區，隨即遭到一隻體型龐大的西伯利亞虎猛烈攻擊。圖／截自@Rimmesfk在X的影音

英國約克郡野生動物園10日發生駭人命案，一名男子不明原因闖入老虎活動區，隨即遭到一隻體型龐大的西伯利亞虎猛烈攻擊。網路流傳的影片顯示，男子遭老虎撕咬背部後，舉起食指試圖喝斥猛獸，還不斷大喊「不！不！不！」但老虎仍持續發動攻擊，最終男子傷重不治。園方緊急疏散遊客，並宣布周末全面關閉園區。

這起事件發生在英格蘭南約克郡的約克郡野生動物園（Yorkshire Wildlife Park）。南約克郡警方（South Yorkshire Police）表示，當地時間10日下午1時35分接獲通報，得知一名男子進入園內老虎活動區，隨即派員趕往現場。

社群媒體流傳的驚悚影片顯示，一名身穿深色長袖上衣、淺色長褲的男子坐在草地上，與一隻西伯利亞虎（Amur tiger）近距離接觸。老虎突然撲向男子，抓住並撕咬他的背部，男子在最初遭到撕咬後大喊「不！不！不！」同時舉起食指，似乎試圖喝斥猛獸、制止攻擊。

老虎並未因此停下，仍多次撲向男子，甚至與他面對面，以前掌拍打男子數次。現場目擊民眾嚇得驚聲尖叫，不斷急切高喊「不要」，試圖阻止悲劇發生。

警方指出，男子遭到老虎攻擊後身受重傷，儘管緊急救援人員趕抵現場、醫護人員全力搶救，仍不幸當場宣告不治。目前警方尚未公布死者身分，也未說明他究竟如何進入老虎活動區，但已通知家屬，並安排專責警員提供協助。

根據園方官網，約克郡野生動物園的「老虎之地」（Land of the Tigers）展區設有一條長達300公尺的高架步道，讓遊客能夠安全地從高處觀賞老虎。園內飼養西伯利亞虎，屬於瀕臨絕種的大型貓科動物。園區另有獅子、獵豹及花豹等動物。

警方證實，攻擊男子的老虎並未受傷，事發後仍留在原本的活動區內，不會對其他民眾構成危險。園方則緊急疏散遊客，並宣布10日及11日暫停營業，強調正與當局密切合作，以釐清事件的確切經過。

這並非首次發生民眾進入猛獸活動區而遭受重傷或死亡的事件。今年6月，英國劍橋郊外一名男童遭人強行推入鱷魚活動區，傷勢嚴重；2025年，美國奧克拉荷馬州一名老虎飼養員遭老虎攻擊身亡；2021年，佛羅里達州那不勒斯動物園一名清潔公司員工擅自進入管制區域，將手伸入老虎活動區後，遭老虎咬傷手臂，造成重傷。

約克郡野生動物園內的西伯利亞虎，攝於2021年10月2日。美聯社
約克郡野生動物園內的西伯利亞虎，攝於2021年10月2日。美聯社

約克郡野生動物園標誌。美聯社
約克郡野生動物園標誌。美聯社

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